Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Херсона: відомо про десятки поранених (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua

Троє людей знаходяться в тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми

Російські терористи масованим вогнем вдарили по Херсону. Поранення отримали 23 людини. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Удари завдавали по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста. Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач. 

Серед постраждалих троє дітей. Усіх постраждалих шпиталізували. Троє людей знаходяться в тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми.

«Укриття врятувало життя багатьом людям», – додав Єрмак.

Обстріл Херсона: відомо про десятки поранених (фото, відео) фото 1
Обстріл Херсона: відомо про десятки поранених (фото, відео) фото 2

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки РФ на Київщину сьогодні, 16 червня, поранення дістала літня жінка та двоє дітей.

До слова, триває 478-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні - задіяла два іранських ударних БпЛА типу Shahed. Усі дрони знищено протиповітряною обороною. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Теги: Херсон окупанти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всім пораненим надали медичну допомогу
На Київщині зросла кількість постраждалих через ракетний удар
Сьогодні, 15:31
Близько 13:00 російські військові почали масивно обстрілюватижитлові масиви міста Херсона
Окупанти накрили вогнем Херсон: щонайменше шестеро поранених (фото)
Сьогодні, 15:19
Окупанти вдаються до тортур мешканців Голої Пристані та Олешків
На Херсонщині окупанти вдаються до тортур, щоб видворити людей із домівок
Сьогодні, 06:32

Події в Україні

ЗСУ вразили чотири артилерійських підрозділи та важливі об’єкти противника – Генштаб
ЗСУ вразили чотири артилерійських підрозділи та важливі об’єкти противника – Генштаб
Макрон проситиме принца Саудівської Аравії про послугу щодо України – Politico
Макрон проситиме принца Саудівської Аравії про послугу щодо України – Politico
Обстріл Херсона: відомо про десятки поранених (фото, відео)
Обстріл Херсона: відомо про десятки поранених (фото, відео)
Таврійський напрямок: окупанти втратили за добу понад чотири роти
Таврійський напрямок: окупанти втратили за добу понад чотири роти
Окупанти накрили вогнем Херсон: щонайменше шестеро поранених (фото)
Окупанти накрили вогнем Херсон: щонайменше шестеро поранених (фото)
Уламки однієї з російських ракет пошкодили житло на Київщині (фото)
Уламки однієї з російських ракет пошкодили житло на Київщині (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Вночі в Новій Каховці стався бій: в окупантів переполох (відео)
21K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
6379
Африканська місія в Києві. Росія «привітала» ракетними обстрілами
6371
Від скандального судді Печерського суду Вовка зреклася мати (відео)
6282
Українські біженці отримали у Ірландії нове житло. Який воно має вигляд (фото)
5996
Голова МАГАТЕ зробив гучну заяву щодо безпеки Запорізької АЕС

Новини

Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Сьогодні, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
Вчора, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
14 червня, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту