Обстріл Херсона: відомо про десятки поранених (фото, відео)

Троє людей знаходяться в тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми

Російські терористи масованим вогнем вдарили по Херсону. Поранення отримали 23 людини. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Удари завдавали по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста. Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Серед постраждалих троє дітей. Усіх постраждалих шпиталізували. Троє людей знаходяться в тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми.

«Укриття врятувало життя багатьом людям», – додав Єрмак.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки РФ на Київщину сьогодні, 16 червня, поранення дістала літня жінка та двоє дітей.

До слова, триває 478-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні - задіяла два іранських ударних БпЛА типу Shahed. Усі дрони знищено протиповітряною обороною. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.