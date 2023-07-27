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Обстріл Херсонщини: помічено цікаву тенденцію

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Обстріл Херсонщини: помічено цікаву тенденцію
Окупанти гатять по мирних населених пунктах Херсонщини
фото: Херсонська ОВА

У середньому за добу росіяни б’ють по Херсонщині 200-250 разів

На Херсонщині протягом останніх п’яти днів зменшилася кількість обстрілів. Про це розповів речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.

«З’явилися дні, коли немає у нас жертв та поранених, тому що наші ЗСУ гарно відпрацьовують по позиціях ворога. У них (окупантів – ред.) дуже багато поранених, вони весь час розгортають польові шпиталі», – повідомив Толоконніков.

Речник Херсонської ОВА додав, що в середньому за добу росіяни б’ють по Херсонщині 200-250 разів, а ще тиждень тому ця цифра була 500-600.

Як повідомлялося, днями Сили оборони знищили шість систем ППО росіян у Херсонській області

25 липня вранці у тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині прогриміла серія вибухів.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що російські загарбники не мають звідки підтягнути ресурси на лівобережжя Херсонської області.

Триває 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими БпЛА типу Shahed по Україні.

Теги: Херсонщина війна окупанти росія

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