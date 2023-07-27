Обстріл Херсонщини: помічено цікаву тенденцію

У середньому за добу росіяни б’ють по Херсонщині 200-250 разів

На Херсонщині протягом останніх п’яти днів зменшилася кількість обстрілів. Про це розповів речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.

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«З’явилися дні, коли немає у нас жертв та поранених, тому що наші ЗСУ гарно відпрацьовують по позиціях ворога. У них (окупантів – ред.) дуже багато поранених, вони весь час розгортають польові шпиталі», – повідомив Толоконніков.

Речник Херсонської ОВА додав, що в середньому за добу росіяни б’ють по Херсонщині 200-250 разів, а ще тиждень тому ця цифра була 500-600.

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