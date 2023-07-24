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Сили оборони знищили шість ворожих систем ППО на Херсонщині

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Сили оборони знищили шість ворожих систем ППО на Херсонщині
Росіяни постійно використовують авіацію на півдні, проте через дії ЗСУ їм буде складніше захищати літаки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Знищення ворожих систем ППО послабить позиції росіян

Сили оборони знищили шість систем ППО росіян у Херсонській області. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни на півдні продовжують використовувати авіацію, тому знищення ППО окупантів послабить їх позиції.

«Ми на нашій ділянці відпрацювали по шести системах ворожої ППО і вони вже не здатні захищати ті літаки. Літаки тактичної авіації в нашому напрямку затримуються в зоні недосяжної для нашої ППО для того, щоб звідти випускати керовані авіабомби на відстань 50-60 км. І це поки що робить їх недосяжними для нашого ураження. Але ми все ж працюємо над розвитком своєї тактики і продовжуємо захищати смугу на лівому березі для того, щоб там закріплятися вже в більш безпечній ситуації», – розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, що деокупована правобережна Херсонщина потерпає не лише від наслідків підриву дамби та щоденних обстрілів: росіяни щоденно транслюють пропагандистські ролики попри те, що вже не займають цю частину української території. Росіяни щоденно транслюють пропагандистські ролики: сім-вісім роликів довгі, тривалістю по дві-три хвилини, близько 15-20 коротких роликів, які змішують із трансляцією російської та закордонної музики. Бикова зазначила, що приблизно 15-20 хвилин люди слухають музику, а потім дві-три хвилини потерпають від пропаганди. Пропагандистські ролики розраховані не тільки на військових, але також на цивільне населення.

Триває 516 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав одного ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки та інша інфраструктура. 

Теги: Херсонщина системи ППО

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