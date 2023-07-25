«Бавовна» квітне, а снаряди «тануть»: сили оборони розповіли про проблеми росіян на Херсонщині

П’ять складів з боєприпасами ворога було знищено

Російські загарбники не мають звідки підтягнути ресурси на лівобережжя Херсонської області. Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу «Еспресо».

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«Бавовна» квітне – снаряди «тануть» десь у тилу. Росіяни відчувають суттєвий «снарядний голод» на лівобережжі. Вже немає місця звідки ворогу підтягнути ресурси. Вогневий контроль над логістичними маршрутами – це теж суттєва перешкода для того, щоб швиденько підтягнути для себе втрачені боєприпаси», – розповіла Гуменюк.

За її словами, робота Збройних сил України по пунктах бойового постачання противника була досить результативною минулого тижня.

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«П’ять складів з боєприпасами було знищено, через це ворог дійсно зараз відчуває нестачу снарядів. Ми бачимо, що окупанти стали рідше використовувати великокаліберну артилерію. Вони зараз намагаються перекривати це мінометним вогнем й РСЗВ. За минулу ніч ми знищили ще одну великокаліберну ворожу гармату й два диверсійних човни з групами, які намагалися маневрувати між островами», – додала Гуменюк.

Нагадаємо, українські захисники вибили ворога з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку.

Триває 517-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору. Окупанти не полишають спроб захопити територію Україну. Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.