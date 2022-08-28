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Обстріл Слов’янська: рашисти влучили у подвір’я школи (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Обстріл Слов’янська: рашисти влучили у подвір’я школи (фото)
Рашисти влучили у подвір'я школи, обійшлося без жертв
фото: Павло Кириленко/Facebook

У місті пошкоджено вісім багатоповерхівок

Неспокійно минула ніч у Слов'янську та Краматорську. Про це повідомив Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Так, Слов'янськ зазнав обстрілу близько першої ночі: пошкоджено 8 багатоповерхівок, один зі снарядів влучив у подвір'я школи. На щастя, обійшлося без жертв.

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Так само серед ночі під обстріл потрапив Краматорськ – росіяни цілили у залізничну інфраструктуру і пошкодили житлові будинки поруч із залізницею. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

«Наслідки цих обстрілів могли б бути значно страшнішими, якби мешканці постраждалих будинків не було вчасно евакуйовані. Евакуація рятує життя!», – зауважив Кириленко.

Нагадаємо, на Донеччині під Слов’янськом десантники 81-ї бригади та нацгвардійці із підрозділу «Омега» дали бій російським окупантам. 

Читайте також: Мер прифронтового Слов’янська: Готуємось до гіршого варіанту. Він не за горами

Теги: війна школа обстріл Слов’янськ Донецьк Павло Кириленко

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