Обстріл Слов’янська: рашисти влучили у подвір’я школи (фото)

Рашисти влучили у подвір'я школи, обійшлося без жертв

У місті пошкоджено вісім багатоповерхівок

Неспокійно минула ніч у Слов'янську та Краматорську. Про це повідомив Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Так, Слов'янськ зазнав обстрілу близько першої ночі: пошкоджено 8 багатоповерхівок, один зі снарядів влучив у подвір'я школи. На щастя, обійшлося без жертв.

4 фото На весь екран







Так само серед ночі під обстріл потрапив Краматорськ – росіяни цілили у залізничну інфраструктуру і пошкодили житлові будинки поруч із залізницею. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

«Наслідки цих обстрілів могли б бути значно страшнішими, якби мешканці постраждалих будинків не було вчасно евакуйовані. Евакуація рятує життя!», – зауважив Кириленко.

Нагадаємо, на Донеччині під Слов’янськом десантники 81-ї бригади та нацгвардійці із підрозділу «Омега» дали бій російським окупантам.

Читайте також: Мер прифронтового Слов’янська: Готуємось до гіршого варіанту. Він не за горами