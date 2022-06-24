Обстріл на Запоріжжі: пошкоджені більше 20 будинків (фоторепортаж)

Один будинок у Кушугумській територіальній громаді практично знищений

Рашисти обстріляли населені пункти південних передмість Запоріжжя, зокрема, Кушугумську ОТГ. Фото наслідків обстрілу оприлюднили місцеві Telegran-канали.

У переважній більшості пошкодження житлового фонду у приватному секторі не є критичним. Втім, один із будинків був практично знищений – за словами очільника Кушугумської селищної ради Володимира Сосуновського, будівля зруйнована на 70%.

Усього були обстріляні кількадесят приватних обійсть, тільки у селищі Балабине (найближче до Запоріжжя, безпосередньо прилягає до обласного центру – ред.) будинків, які постраждали від рашистської зброї – більше 20.

Місцева влада звернулася до жителів громади із проханням не вибігати на вулицю під час обстрілів і не наражати себе на небезпеку ураження осколками. Сосуновський продемонстрував ворота у одному із дворів, пробиті осколком снаряда: «Якби у цьому дворі, як у інших, люди вийшли подивитися на наслідки обстрілу, вони б імовірно загинули.

Нагадаємо, що вночі із 23 на 24 червня ворог здійснив обстріл території Запорізької області, зокрема, обстріляв південні передмістя обласного центру.