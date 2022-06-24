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    Події в Україні

    Обстріл на Запоріжжі: пошкоджені більше 20 будинків (фоторепортаж)

    Населені пункти на південь від Запоріжжя постраждали від рашистського обстрілу - Обстріл на Запоріжжі: пошкоджені більше 20 будинків (фоторепортаж)
    Населені пункти на південь від Запоріжжя постраждали від рашистського обстрілу
    фото з месенджерів та соцмереж

    Один будинок у Кушугумській територіальній громаді практично знищений

    Рашисти обстріляли населені пункти південних передмість Запоріжжя, зокрема, Кушугумську ОТГ. Фото наслідків обстрілу оприлюднили місцеві Telegran-канали.

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    Обстріл на Запоріжжі: пошкоджені більше 20 будинків (фоторепортаж)
    Обстріл на Запоріжжі: пошкоджені більше 20 будинків (фоторепортаж)
    Обстріл на Запоріжжі: пошкоджені більше 20 будинків (фоторепортаж)
    Обстріл на Запоріжжі: пошкоджені більше 20 будинків (фоторепортаж)
    Обстріл на Запоріжжі: пошкоджені більше 20 будинків (фоторепортаж)
    Обстріл на Запоріжжі: пошкоджені більше 20 будинків (фоторепортаж)
    Обстріл на Запоріжжі: пошкоджені більше 20 будинків (фоторепортаж)
    Обстріл на Запоріжжі: пошкоджені більше 20 будинків (фоторепортаж)
    Обстріл на Запоріжжі: пошкоджені більше 20 будинків (фоторепортаж)
    Обстріл на Запоріжжі: пошкоджені більше 20 будинків (фоторепортаж)
    Обстріл на Запоріжжі: пошкоджені більше 20 будинків (фоторепортаж)
    Обстріл на Запоріжжі: пошкоджені більше 20 будинків (фоторепортаж)

    У переважній більшості пошкодження житлового фонду у приватному секторі не є критичним. Втім, один із будинків був практично знищений – за словами очільника Кушугумської селищної ради Володимира Сосуновського, будівля зруйнована на 70%.

    Усього були обстріляні кількадесят приватних обійсть, тільки у селищі Балабине (найближче до Запоріжжя, безпосередньо прилягає до обласного центру – ред.) будинків, які постраждали від рашистської зброї – більше 20.

    Місцева влада звернулася до жителів громади із проханням не вибігати на вулицю під час обстрілів і не наражати себе на небезпеку ураження осколками. Сосуновський продемонстрував ворота у одному із дворів, пробиті осколком снаряда: «Якби у цьому дворі, як у інших, люди вийшли подивитися на наслідки обстрілу, вони б імовірно загинули.

    Нагадаємо, що вночі із 23 на 24 червня ворог здійснив обстріл території Запорізької області, зокрема, обстріляв південні передмістя обласного центру.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна обстріл Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Обстріл на Запоріжжі: пошкоджені більше 20 будинків (фоторепортаж)