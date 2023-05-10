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Очікуваний контрнаступ може бути не останнім у війні – МЗС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Очікуваний контрнаступ може бути не останнім у війні – МЗС
Жоден із варіантів контрнаступу ще не затверджений президентом
фото ілюстративне

ЗСУ, можливо, доведеться готуватися до ще одного контрнаступу

Великий контрнаступ українських військ, якого так всі чекають, може бути не останнім у війні з Росією. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Bild.

«Не вважайте цей контрнаступ останнім, тому що ми не знаємо, що з цього вийде. І якщо цим контрнаступом нам вдасться звільнити наші території, то наприкінці ви скажете, що це було останнє, а якщо ні, то треба готуватися до наступного контрнаступу», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, вчора секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що військово-політичне керівництво України розробило відразу кілька сценаріїв контрнаступу ЗСУ, але жоден із варіантів ще не був затверджений президентом Володимиром Зеленським. 

У той же час голова МЗС Великої Британії вже уявив, яким може бути контрнаступ ЗСУ.

На Банковій заявили, що контрнаступ Збройних сил України це не питання тижня чи місяця і не варто розглядати його як велику вирішальну битву.

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Теги: окупанти війна контрнаступ ЗСУ

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