Очікуваний контрнаступ може бути не останнім у війні – МЗС

ЗСУ, можливо, доведеться готуватися до ще одного контрнаступу

Великий контрнаступ українських військ, якого так всі чекають, може бути не останнім у війні з Росією. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Bild.

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«Не вважайте цей контрнаступ останнім, тому що ми не знаємо, що з цього вийде. І якщо цим контрнаступом нам вдасться звільнити наші території, то наприкінці ви скажете, що це було останнє, а якщо ні, то треба готуватися до наступного контрнаступу», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, вчора секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що військово-політичне керівництво України розробило відразу кілька сценаріїв контрнаступу ЗСУ, але жоден із варіантів ще не був затверджений президентом Володимиром Зеленським.

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У той же час голова МЗС Великої Британії вже уявив, яким може бути контрнаступ ЗСУ.

На Банковій заявили, що контрнаступ Збройних сил України це не питання тижня чи місяця і не варто розглядати його як велику вирішальну битву.