«Це не голлівудський фільм»: голова МЗС Великої Британії уявив контрнаступ ЗСУ

Британський дипломат переконаний, що суспільству не варто очікувати контрнаступу від Києва, схожого на фільм

Україна продемонструвала величезну мужність і опір від початку повномасштабного вторгнення Росії, але людям не варто очікувати контрнаступу від Києва, схожого на фільм. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час свого візиту до Сполучених Штатів у вівторок. Про це пише CNN.

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«Реальний світ так не працює», – сказав головний дипломат Великої Британії Його слова прозвучали на тлі заяв про контрнаступ ЗСУ проти російських окупантів в Україні.

«Я сподіваюся і очікую, що вони впораються дуже, дуже добре, тому що коли б я бачив українців, вони перевершували очікування», – зазначив він, додавши, що люди «повинні бути реалістами».

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«Це реальний світ. Це не голлівудський фільм», – переконаний Клеверлі. Він також висловив готовність Лондона до того, щоб Китай відігравав більш конструктивну роль у припиненні війни.

«Ми знаємо, що (президент Китаю – «Главком») Сі користується значним ступенем впливу на Володимира Путіна», – сказав Клеверлі. «Якщо своїм втручанням він зможе допомогти відновити суверенітет України та вивести російські війська з цієї країни, я не буду це критикувати», – сказав він.

Нагадаємо, військово-політичне керівництво України розробило відразу кілька сценаріїв контрнаступу ЗСУ, але жоден із варіантів ще не був затверджений президентом Володимиром Зеленським. Про це розповів секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.