Окупант пограбував пораненого товариша одразу після обстрілу (відео)

Армія окупантів в черговий раз закріплює за собою звання мародерів

Під час чергової атаки ЗСУ по позиціях окупантів, російський загарбник, замість допомоги пораненому солдату РФ, почав перевіряти його кишені. А коли не знайшов нічого цікавого – залишив поблатима без шансу на життя. Відео опублікував у Telegram-канал СтратКом ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«72-а ОМБр ім. Чорних Запорожців демонструє відео спостережень за позиціями росіян. Армія окупантів в черговий раз закріплює за собою звання мародерів, при чому гасло «своіх нє бросаєм» перетворюється на «своїх обкрадаємо і залишаємо помирати», – ідеться у дописі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, російські загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України, грабуючи навіть лікарні.

До слова, у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області росіяни займаються мародерством закладів освіти. Окупанти пограбували низку шкіл і дитсадків. Так вони вивезли з приміщень парти, шафи й інші меблі.