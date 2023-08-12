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Окупант пограбував пораненого товариша одразу після обстрілу (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупант пограбував пораненого товариша одразу після обстрілу (відео)
Замість рятувати товариша, росіянин взявся перевіряти його кишені
фото з відкритих джерел

Армія окупантів в черговий раз закріплює за собою звання мародерів

Під час чергової атаки ЗСУ по позиціях окупантів, російський загарбник, замість допомоги пораненому солдату РФ, почав перевіряти його кишені. А коли не знайшов нічого цікавого – залишив поблатима без шансу на життя. Відео опублікував у Telegram-канал СтратКом ЗСУ. 

«72-а ОМБр ім. Чорних Запорожців демонструє відео спостережень за позиціями росіян. Армія окупантів в черговий раз закріплює за собою звання мародерів, при чому гасло «своіх нє бросаєм» перетворюється на «своїх обкрадаємо і залишаємо помирати», – ідеться у дописі.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України, грабуючи навіть лікарні.

До слова, у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області росіяни займаються мародерством закладів освіти. Окупанти пограбували низку шкіл і дитсадків. Так вони вивезли з приміщень парти, шафи й інші меблі.

Теги: окупанти армія Telegram відео росіяни

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