Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є загиблі

У результаті сьогоднішньої атаки загинув 18-річний юнак, серед постраждалих є дитина

Російські окупанти обстріляли території Дніпропетровської області. У результаті сьогоднішньої атаки загинув 18-річний юнак. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака. Зробили все, що могли», – повідомив Лисак.

За його даними, ще четверо людей постраждали. Серед них дитина.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Дівчинці лише 2 роки! Зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно», – заявив Лисак.

В ОВА повідомили, що атака на район сталася пообіді.

«Нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 м кв.», – пояснив Лисак.

Нагадаємо, що триває 539-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: чотири крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та чотири крилаті ракети типу «Калібр». Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555та «Калібр». Крім цього, було зафіксовано щонайменше вісім пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.