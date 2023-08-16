Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія цинічно підтвердила, що завдала ракетного удару по шведському заводу у Луцьку

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія цинічно підтвердила, що завдала ракетного удару по шведському заводу у Луцьку
фото з відкритих джерел

Посольство РФ пригрозило, обіцяючи, що «дістанеться не тільки поставленій шведській техніці, а й підприємствам військово-промислового комплексу, які працюють на них»

Посольство Росії у Швеції підтвердило ракетний удар по заводу шведської компанії SKF у ніч проти 15 серпня. Росіяни заявили, що він нібито є легітимною військовою ціллю. Про це йдеться в заяві російського посольства.
 
Представництво Москви нагадало пропагандистську заяву Міністерства оборони РФ про ураження «ключових підприємств військової промисловості київського режиму».

«Не вловлюєте зв'язку? Тоді пояснимо: цей завод у Луцьку - частина українського ВПК, він виробляв підшипники для «Укроборонпрому». У шведській пресі про цей факт, природно, ні слова», - стверджується в коментарі.

Також посольство РФ пригрозило, обіцяючи, що «дістанеться не тільки поставленій шведській техніці, а й підприємствам військово-промислового комплексу, які працюють на них».

Як повідомлялося, завод шведської кпосольство РФ пригрозило, обіцяючи, що «дістанеться не тільки поставленій шведській техніці, а й підприємствам військово-промислового комплексу, які працюють на них».омпанії SKF у Луцьку, яка є одним із найбільших виробників підшипників у світі, потрапив під ракетний обстріл 15 серпня

Нагадаємо, внаслідок влучання по промисловому підприємству в Луцьку є троє загиблих.

До слова, міський голова Луцька Ігор Поліщук після ракетного удару втрапив у скандал. Один із жителів міста опублікував фото з мером під час пробіжки, подякувавши за облагороджений та сучасний парк.

Теги: обстріл завод посольство скандал росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські морські дрони наводять жах на російський флот
Українська відповідь на російське морське піратство
5 серпня, 15:15
«Вибори» відбудуться з  31 серпня по 10 вересня
Центр нацспротиву повідомив, як росіяни готуються до «виборів» на окупованих територіях
22 липня, 05:54
До списку мільярдерів та мільйонерів, які постачають російську армію,  увійшли акціонери «Альфа-груп», які публічно засудили російську агресію
Хто фінансує війну Путіна? Дослідники оприлюднили список олігархів РФ
31 липня, 16:18
Ворог випустив 44 снаряди по Херсону
Били по житлових кварталах: росіяни атакували Херсон
30 липня, 09:05
У Великій Британії поки не знають, що робити з біженцями з України
Британський скандал: понад 100 тисяч українських біженців можуть втратити житло
7 серпня, 19:21
Валентина гуляла з подругою, коли росіяни обстріляли місто
Жінка з рожевим манікюром: що відомо про загиблу внаслідок ворожого удару по Запоріжжю (фото)
11 серпня, 09:14
Хлопчик народився 30 грудня 2021 року – менш як за два місяці до початку повномасштабної війни
Хвилина мовчання: згадаймо 5-місячного Михайла Коростельова та його батька
13 серпня, 09:00
Хлопець вийшов на сцену разом з артистами та підняв український прапор
Imagine Dragons у Варшаві запросили на сцену хлопця, якому окупанти зруйнували будинок
Вчора, 12:56
Росіяни заявляють, що весь екіпаж літака загинув
Катастрофа російського Су-30: момент падіння винищувача потрапив на відео
12 серпня, 16:10

Події в Україні

Ігнат повідомив, чи отримає Україна винищувачі F-16 найближчим часом
Ігнат повідомив, чи отримає Україна винищувачі F-16 найближчим часом
Росія цинічно підтвердила, що завдала ракетного удару по шведському заводу у Луцьку
Росія цинічно підтвердила, що завдала ракетного удару по шведському заводу у Луцьку
Окупанти провели навчання на ЗАЕС. Банкова відреагувала
Окупанти провели навчання на ЗАЕС. Банкова відреагувала
Українські генерали обговорили контрнаступ з колегами з США та Британії
Українські генерали обговорили контрнаступ з колегами з США та Британії
Зеленський повідомив важливі новини про відновлення судноплавства
Зеленський повідомив важливі новини про відновлення судноплавства
Звільнення Урожайного, атака на Ренійський порт. Головне на 16 серпня
Звільнення Урожайного, атака на Ренійський порт. Головне на 16 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС? Соцмережі заявили про загрозу
25K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, тікає з російського села
12K
Гауляйтерка окупованої Кирилівки на Запоріжжі опинилась «на підвалі» у росіян
11K
Дружина Резнікова розповіла, що чоловік обожнює робити вдома
8555
Україна вивела з ладу п'ять великих десантних російських кораблів – ВМС
8411
Біженка з України розірвала шлюб із фанатиком УПЦ МП

Новини

17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Вчора, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Вчора, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
15 серпня, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
15 серпня, 05:31

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту