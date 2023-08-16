Росія цинічно підтвердила, що завдала ракетного удару по шведському заводу у Луцьку

Посольство РФ пригрозило, обіцяючи, що «дістанеться не тільки поставленій шведській техніці, а й підприємствам військово-промислового комплексу, які працюють на них»

Посольство Росії у Швеції підтвердило ракетний удар по заводу шведської компанії SKF у ніч проти 15 серпня. Росіяни заявили, що він нібито є легітимною військовою ціллю. Про це йдеться в заяві російського посольства.



Представництво Москви нагадало пропагандистську заяву Міністерства оборони РФ про ураження «ключових підприємств військової промисловості київського режиму».

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«Не вловлюєте зв'язку? Тоді пояснимо: цей завод у Луцьку - частина українського ВПК, він виробляв підшипники для «Укроборонпрому». У шведській пресі про цей факт, природно, ні слова», - стверджується в коментарі.

Також посольство РФ пригрозило, обіцяючи, що «дістанеться не тільки поставленій шведській техніці, а й підприємствам військово-промислового комплексу, які працюють на них».

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Як повідомлялося, завод шведської кпосольство РФ пригрозило, обіцяючи, що «дістанеться не тільки поставленій шведській техніці, а й підприємствам військово-промислового комплексу, які працюють на них».омпанії SKF у Луцьку, яка є одним із найбільших виробників підшипників у світі, потрапив під ракетний обстріл 15 серпня

Нагадаємо, внаслідок влучання по промисловому підприємству в Луцьку є троє загиблих.

До слова, міський голова Луцька Ігор Поліщук після ракетного удару втрапив у скандал. Один із жителів міста опублікував фото з мером під час пробіжки, подякувавши за облагороджений та сучасний парк.