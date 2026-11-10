Окупанти атакували «Епіцентр» у Кропивницькому: виникла масштабна пожежа

Влучання зафіксували на території однієї з торговельних мереж, інформація про постраждалих уточнюється

Російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Кропивницького. Під атакою опинився торговельний об'єкт мережі «Епіцентр», де після влучання спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють місцеві жителі, пише «Главком».

Начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович підтвердив удар по обласному центру. За його словами, влучання припало на один із об'єктів торговельної мережі.

«Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі обласного центру. Влучання прийшлося по одній із торговельних мереж», – написав Райкович.

Очільник ОВА додав, що інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань з'ясовується.

Місцеві жителі повідомляють про сильну пожежу на території «Епіцентру» та публікують кадри загоряння. Офіційного підтвердження, що йдеться саме про цей торговельний центр, наразі немає. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Варто нагадати, що понад 10 годин російська терористична армія атакувала масовано дронами Кіровоградщину. Унаслідок цього троє людей загинули та шестеро травмувалися.