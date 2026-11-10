Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Окупанти атакували «Епіцентр» у Кропивницькому: виникла масштабна пожежа

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували «Епіцентр» у Кропивницькому: виникла масштабна пожежа
Над місцем удару здійнявся стовп чорного диму
фото: соцмережі

Влучання зафіксували на території однієї з торговельних мереж, інформація про постраждалих уточнюється

Російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Кропивницького. Під атакою опинився торговельний об'єкт мережі «Епіцентр», де після влучання спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють місцеві жителі, пише «Главком».

Начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович підтвердив удар по обласному центру. За його словами, влучання припало на один із об'єктів торговельної мережі.

«Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі обласного центру. Влучання прийшлося по одній із торговельних мереж», – написав Райкович.

Очільник ОВА додав, що інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань з'ясовується.

Місцеві жителі повідомляють про сильну пожежу на території «Епіцентру» та публікують кадри загоряння. Офіційного підтвердження, що йдеться саме про цей торговельний центр, наразі немає. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Варто нагадати, що понад 10 годин російська терористична армія атакувала масовано дронами Кіровоградщину. Унаслідок цього троє людей загинули та шестеро травмувалися. 

Читайте також:

Теги: Кропивницький війна обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибори в США
Війна без фіналу. Світ знову застиг в очікуванні дати – 3 листопада
29 жовтня, 17:27
Війна виснажує бюджет Росії
Війна проти України: коли економіку Росії накриє шок
20 жовтня, 17:47
Росія також привітала прагнення адміністрації США сприяти врегулюванню війни
Росія відповіла, чи готова піти на поступки щодо миру після кроків Трампа
20 жовтня, 15:33
Під удар потрапили також офіцери окупаційної армії
ГУР знищив центр підготовки операторів дронів російської армії на Херсонщині (відео)
15 жовтня, 15:03
На сьогодні заплановані аудієнція у короля Чарльза III та зустріч із прем’єр-міністром Енді Бернемом
Зеленський прибув до Британії: заплановано зустрічі з королем і прем’єром
14 жовтня, 14:28
Пропускна здатність термінала становила 2,5 млн тонн нафтопродуктів на рік
У РФ згорів великий нафтовий термінал після удару України
13 жовтня, 06:31
Новий український перехоплювач пройшов бойове випробування під Києвом
Український дрон-перехоплювач збив два реактивні шахеди під Києвом
12 жовтня, 15:29
Інна Богословська була народною депутаткою Верховної Ради III, VI та VII скликань, входила до Партії регіонів та двічі балотувалась на посаду президента України
Богословська спрогнозувала, як закінчиться війна
12 жовтня, 15:01
Триває 1692-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2026 року
12 жовтня, 08:48

Події в Україні

Окупанти атакували «Епіцентр» у Кропивницькому: виникла масштабна пожежа
Окупанти атакували «Епіцентр» у Кропивницькому: виникла масштабна пожежа
Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2026 року
Окупанти атакували 27 населених пунктів Сумщини: є загиблий і восьмеро постраждалих
Окупанти атакували 27 населених пунктів Сумщини: є загиблий і восьмеро постраждалих
Втрати ворога станом на 10 листопада 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 10 листопада 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
111K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
74K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Вчора, 19:36
На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
Вчора, 17:41
Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ
Вчора, 15:47
Буданов вручив нагороду водолазам ДСНС, які шість діб рятували Київ у крижаній воді
Вчора, 14:35

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua