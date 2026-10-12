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Дев'ятеро дітей опинилися заблокованими у школі через стрілянину в Кропивницькому

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дев'ятеро дітей опинилися заблокованими у школі через стрілянину в Кропивницькому
Поліція не дозволила дев'ятьом дітям залишити школу в Кропивницькому
фото: «Суспільне»

Діти залишилися на другому поверсі навчального закладу, поки правоохоронці проводять операцію із затримання озброєного чоловіка

У Кропивницькому дев'ятеро дітей залишаються у приміщенні школи «Крок» через поліцейську операцію із затримання озброєного чоловіка, який кинув гранати в бік правоохоронців та відкрив стрілянину. Дітям рекомендували не залишати будівлю до завершення операції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За словами керівниці курсів акторської майстерності Устименко, яка перебуває разом із дітьми, під час вибухів та стрілянини вони піднялися на другий поверх навчального закладу.

Після цього правоохоронці рекомендували залишатися всередині будівлі, оскільки поблизу тривали заходи із затримання озброєного чоловіка.

«Під час стрільби і вибухів, діти піднялися на другий поверх і там залишилися. Поліція рекомендувала не залишати це приміщення, тому вони чекають, поки затримають чоловіка і потім вже будуть евакуйовані», – розповіла Устименко.

Таким чином, евакуацію дітей планують провести після того, як правоохоронці завершать операцію та усунуть загрозу.

Наразі інформації про постраждалих серед дітей немає. Також не повідомлялося, коли саме вони зможуть залишити приміщення школи.

Нагадаємо, 12 жовтня у центральній частині Кропивницького чоловік кинув гранати в бік правоохоронців, після чого відкрив стрілянину з автоматичної зброї.

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Теги: Кропивницький граната школа

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