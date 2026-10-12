Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2026 року

36 атак здійснив ворог на покровському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 264 бойові зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав 73 авіаційних ударів, під час яких скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8985 дронів-камікадзе та здійснили 2468 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 51 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район скупчення живої сили противника, артилерійську систему та пусковий майданчик БпЛА.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Сопич, Уланове, Малушине, Рогізне, Кучерівка, Марчишина Буда, Потапівка, Рівне, Василівка, Кружок, Старікове, Яструбщина, Сеньківка, Іскрисківщина, Бруски, Козаче, Мала Слобідка Сумської області; Лісківщина, Камінь, Набережне Чернігівської області. Авіаудару зазнали населені пункти Мхи та Рівне.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів, застосувавши чотири КАБи, здійснив 35 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися атакувати в бік населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вовчанські Хутори, Крейдянка, Волохівське, Бузове та Довгеньке.

На куп’янському напрямку

Ворог 12 разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Кутьківки та Ківшарівки.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти 13 разів атакували у бік населених пунктів Нове, Зарічне, Колодязі, Лиман та Діброва.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив одну атаку у районі Ямполя.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 32 атаки. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Осикового, Миколайпілля, Новопавлівки, Райського, Торецького, Грузького, Володимирівки та Маяка.

На покровському напрямку

Ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білозерське, Чернігівка, Новий Донбас, Вільне, Ганнівка, Никонорівка, Шевченко, Сергіївка, Світле, Василівка та Новогришине.

На олександрівському напрямку

Ворог п’ять разів штурмував у бік Січневого та Тернового.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти вісім разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Успішне, Різдвянка, Широке, Тернове.

На оріхівському напрямку

Ворог тричі намагався атакувати в бік Павлівки та Малих Щербаків.

Нагадаємо, триває 1692-й день повномасштабної війни в Україні.