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Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2026 року
Триває 1692-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

36 атак здійснив ворог на покровському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 264 бойові зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав 73 авіаційних ударів, під час яких скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8985 дронів-камікадзе та здійснили 2468 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 51 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район скупчення живої сили противника, артилерійську систему та пусковий майданчик БпЛА.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Сопич, Уланове, Малушине, Рогізне, Кучерівка, Марчишина Буда, Потапівка, Рівне, Василівка, Кружок, Старікове, Яструбщина, Сеньківка, Іскрисківщина, Бруски, Козаче, Мала Слобідка Сумської області; Лісківщина, Камінь, Набережне Чернігівської області. Авіаудару зазнали населені пункти Мхи та Рівне.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2026 року фото 1

Минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів, застосувавши чотири КАБи, здійснив 35 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися атакувати в бік населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вовчанські Хутори, Крейдянка, Волохівське, Бузове та Довгеньке.

На куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2026 року фото 3

Ворог 12 разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Кутьківки та Ківшарівки.

На лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти 13 разів атакували у бік населених пунктів Нове, Зарічне, Колодязі, Лиман та Діброва.

На слов'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2026 року фото 5

Противник здійснив одну атаку у районі Ямполя.

На костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2026 року фото 6

Зафіксовано 32 атаки. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Осикового, Миколайпілля, Новопавлівки, Райського, Торецького, Грузького, Володимирівки та Маяка.

На покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білозерське, Чернігівка, Новий Донбас, Вільне, Ганнівка, Никонорівка, Шевченко, Сергіївка, Світле, Василівка та Новогришине.

На олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2026 року фото 8

Ворог п’ять разів штурмував у бік Січневого та Тернового.

На гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2026 року фото 9

Окупанти вісім разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Успішне, Різдвянка, Широке, Тернове.

На оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2026 року фото 10

Ворог тричі намагався атакувати в бік Павлівки та Малих Щербаків.

Нагадаємо, триває 1692-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб фронт

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