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В Умані невідомі спалили машину військових, якою вивозили поранених із фронту

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
В Умані невідомі спалили машину військових, якою вивозили поранених із фронту
8 жовтня в Умані згорів автомобіль військових
фото: t.me/vykonkomumr

Машина була придбана на народні гроші, на бойовій автівці були патріотичні зображення

У ніч на 8 жовтня в Умані, біля житлового будинку невідомі зловмисники підпалили автомобіль військових. Про це повідомила міська голова Умані Ірина Плетньова. За словами посадовиці, вона звернулася з приводу цього інциденту до правоохоронців.

«Мала розмову з представниками Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області та Службою безпеки України щодо якнайшвидшого розслідування цієї події. У той час, коли кожен уманчанин працює на перемогу України: плете сітки, ремонтує машини – організовує збір коштів, донатить одну гривню, п'ять, десять – хто скільки може, виявляється, що в нашій громаді є зрадники, що гірше ворога. Триматиму це питання на особистому контролі», – заявила Плетньова.

Жителів громади, які знають щось про цю подію чи були свідками, просять повідомляти або в правоохоронні органи, або особисто міській голові. За даними місцевих ЗМІ, інформацію про підпал бойового автомобіля повідомив військовий Євген Густінович, який наразі перебуває у відпустці в Умані. Він пояснив, що це був автомобіль його побратима, який перебуває в лікарні. Євген забрав у нього автівку, щоб доставити її на передову лінію. Проте в ніч на 8 жовтня в Умані автомобіль згорів.

За словами Євгена Густіновича, він переконаний, що це не було випадкове загоряння, а свідомий підпал військового автомобіля. Автомобіль був пофарбований у «піксель» і на ньому були патріотичні зображення.

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримала чоловіка за підпал 12 автівок військовослужбовців у Києві. Фігуранта поліцейські викрили «на гарячому» під час закладки запалювального пристрою до чергового автомобіля військового. Пристрої зловмисник виготовляв сам, які спрацьовували самостійно за визначеним часом. Свої дії затриманий пояснив негативним ставленням до військових. Перевірка його причетності до інших злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки України, триває.

Теги: пожежа Умань кримінал автомобіль військові війна

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