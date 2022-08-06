Окупанти формують нові підрозділи з добровольців, у яких немає військового досвіду, – ISW

Омська область формує три добровольчі батальйони

У Росії формується новий добровольчий батальйон «Самара», який увійде до складу 3-го армійського корпусу ЗС РФ. У нього набирають чоловіків у віці від 18 до 50 років без обов'язкового військового досвіду. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська формують 15-тисячний армійський корпус в Західному військовому окрузі, що базується в Муліно Нижегородської області. Ймовірно, Кремль планує сформувати цей корпус хоча б частково з добровольчих батальйонів.

Губернатор Омської області Олександр Бутков також повідомив, що Омська область продовжує формування трьох добровольчих батальйонів – «Іртиш», «Авангард» і «Омь» – для перекидання на Донбас і надання інженерної, медичної та матеріально-технічної підтримки.

Також за інформацією Інституту, російські війська провели безуспішні наземні штурми населених пунктів на південь від Бахмута та безуспішно намагалися просунутися до Лозового Херсонської області, імовірно, націлившись на український плацдарм на річці Інгулець. Також росіяни провели кілька обмежених наземних атак на північ, північний захід та південний захід від Донецька. Російські та українські війська обмінялися важким артилерійським вогнем у Пісках – на думку аналітиків ISW, це свідчить про те, що росіяни навряд чи матимуть повний контроль над Пісками.

Ключові висновки аналітиків:

Українські офіційні особи підтвердили, що російські війська використовують в Україні безпілотники, надані Іраном.

Російські війська безуспішно штурмували населені пункти на південь від Бахмута.

Російські та українські сили обмінялися важким артилерійським вогнем у Пісках, що свідчить про те, що російські сили навряд чи зможуть повністю контролювати Піски, незважаючи на заяви Росії.

Російські сили провели кілька обмежених наземних штурмів на північ, північний захід і південний захід від міста Донецьк.

Російські та українські сили звинуватили один одного в обстрілах поблизу Запорізької АЕС в Енергодарі, але ISW не може самостійно визначити, хто несе відповідальність за інцидент.

Російські війська неодноразово використовували артилерійські системи, навмисно розташовані в межах комплексу, для обстрілу цілей на березі річки Дніпро.

Російські війська безуспішно намагалися наступати на Лозове Херсонської області, ймовірно, цілячи по українському плацдарму над річкою Інгулець.

Суб'єкти РФ формують нові добровольчі батальйони в Омській і Самарській областях.

Російська окупаційна влада, ймовірно, прискорює зусилля з паспортизації та рублювання, а також збирає дані про цивільне населення на окупованих територіях у рамках підготовки до майбутніх псевдореферендумів щодо приєднання окупованої території України до Росії.

Кремль продовжує замінювати українських колаборантів у російських окупаційних адміністраціях російськими чиновниками, ймовірно, щоб підготуватися до офіційного російського управління анексованими територіями.

Нагадаємо, раніше у Інституті вивчення війни заявляли, що Україна, ймовірно, перехопить стратегічну ініціативу та змусить Росію перерозподілити сили та змінити пріоритети зусиль у відповідь на українські контрнаступальні операції.

За даними аналітиків, російські війська все більше перекидають особовий склад і техніку до Херсонської та Запорізької областей від Слов’янська та Сіверська, від захоплення яких вони, ймовірно, наразі відмовилися.