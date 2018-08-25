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    Події в Україні

    Окупанти гатили з мінометів на Донбасі

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    Українські військові - Окупанти гатили з мінометів на Донбасі
    Українські військові

    Втрат серед військових немає

    Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, двічі – із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Про це інформує прес-центр операції Об’єднаних сил.

    Російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцям населених пунктів Золоте, Авдіївка, Гранітне, Гнутове, Водяне та Лебединське.

    Під час обстрілів в районі Авдіївки ворог застосував проти військовослужбовців Об’єднаних сил міномети калібру 120 і 82 мм.

    Втрат серед особового складу Об’єднаних сил допущено не було. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.

    Нагадаємо, минулої доби окупанти 39 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння.

    Вранці 24 серпня під час ворожого артобстрілу села Врубівка Луганської області снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок цього загинув мирний житель. Було пошкоджено шкільні приміщення та чотири двоповерхові будинки

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