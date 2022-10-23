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Нічний терор: окупанти атакували Україну майже двома десятками дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний терор: окупанти атакували Україну майже двома десятками дронів
Окупанти запускають по Україні іранські дрони
фото з відкритих джерел

Збито шістнадцять безпілотників-камікадзе Shahed-136

У ніч на 23 жовтня російські окупанти знову атакували південь країни ударними дронами-камікадзе. Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування «Південь» Повітряних сил на Миколаївщині знищено одинадцять ворожих дронів, ще три Shahed-136 збито іншими підрозділами Сил оборони півдня країни», – йдеться в повідомленні.

Іще два баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищені зенітниками Повітряне командування «Схід» та Повітряне командування «Центр» на сході та півночі України.

Нічний терор: окупанти атакували Україну майже двома десятками дронів фото 1

Як повідомлялося, вночі над Дніпропетровщиною було збито ворожий безпілотник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста.

Раніше слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання в Росію іранських дронів Shahed-136 і Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar.

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Теги: безпілотник росія Україна війна окупанти ЗСУ

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