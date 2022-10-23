Нічний терор: окупанти атакували Україну майже двома десятками дронів

Збито шістнадцять безпілотників-камікадзе Shahed-136

У ніч на 23 жовтня російські окупанти знову атакували південь країни ударними дронами-камікадзе. Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування «Південь» Повітряних сил на Миколаївщині знищено одинадцять ворожих дронів, ще три Shahed-136 збито іншими підрозділами Сил оборони півдня країни», – йдеться в повідомленні.

Іще два баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищені зенітниками Повітряне командування «Схід» та Повітряне командування «Центр» на сході та півночі України.

Як повідомлялося, вночі над Дніпропетровщиною було збито ворожий безпілотник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста.

Раніше слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання в Росію іранських дронів Shahed-136 і Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar.