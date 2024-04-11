Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни мінують сільськогосподарські угіддя на окупованих територіях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росіяни мінують сільськогосподарські угіддя на окупованих територіях
Аби втримати окуповані території росіяни збільшують площу мінних полів шляхом мінування аграрних земель
фото з відкритих джерел

Російські загарбники активно мінують сільськогосподарські поля Херсонщини

Російські загарбники у тимчасово окупованій Херсонській області активно мінують сільськогосподарські поля для того, аби втримати анексовані території. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Аби втримати анексовані території ворог збільшує площу мінних полів шляхом мінування аграрних земель. Зокрема, мінування відбувається на особистих земельних ділянках», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає Центр нацспротиву, окупанти вкотре ставлять під загрозу життя цивільних, зокрема, під час обробки полів.

Громадян України на тимчасово окупованих територіях закликали зберігати пильність, зокрема під час пересування автомобільними засобами – особливо ґрунтовими дорогами.

Нагадаємо, масштаби мінування в Україні значно серйозніші, ніж це було в Афганістані та Сомалі, заявив керуючий програмою ООН з розмінування в Україні Пол Хеслоп. За його словами, які наводить газета The Times, за кількістю мін і боєприпасів, що не розірвалися, Україна перевершує все, з чим стикалася Європа з часів Другої світової війни.

Як повідомлялося, українські агровиробники на деокупованих територіях країни та у зоні, наближеній до бойових дій, можуть отримати до 150 млн грн позики від Ощадбанку на розмінування полів.

Ставка за кредитом становить до 3% річних у гривні на строк до трьох років із пільговим періодом до 12 місяців, коли можна не сплачувати суму основного боргу.

До слова, розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.

Читайте також: Україна – найзамінованіша країна у світі – ООН
Теги: окупанти міни замінування аграрії окупація Херсонщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На російських складах може зберігатися до 950 ракет
Російські загарбники били під час останніх обстрілів по Україні новими ракетами
9 квiтня, 20:30
Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень
ЗСУ за добу відбили понад 50 атак росіян – Генштаб
9 квiтня, 07:35
Росія активно користується неузгодженостями у санкційних пакетах різних країн та захланністю частини міжнародного бізнесу
«Мір» праху твоєму
6 квiтня, 17:13
Авіація завдала ударів по районах зосередження особового складу росіян – Генштаб
Авіація завдала ударів по районах зосередження особового складу росіян – Генштаб
5 квiтня, 07:59
У Харкові пролунали вибухи: є влучання
У Харкові пролунали вибухи: є влучання
31 березня, 22:46
Окупанти, ймовірно, захопила села Тоненьке та Орлівка Донецької області
Російська армія окупувала ще два населених пункти на Донеччині – британська розвідка
30 березня, 16:07
Раніше окупанти вдарили по місту балістикою 
Ракетний удар по Миколаєву: є загибла та поранені
21 березня, 15:56
Наразі усім сім'ям запропонували безкоштовну медичну та психологічну допомогу
Три українські сім'ї з дітьми вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій (фото)
18 березня, 22:58
Ракетна атака по Одесі та старт виборів президента РФ. Головне за 15 березня
Ракетна атака по Одесі та старт виборів президента РФ. Головне за 15 березня
15 березня, 21:00

Події в Україні

Росіяни мінують сільськогосподарські угіддя на окупованих територіях
Росіяни мінують сільськогосподарські угіддя на окупованих територіях
Руйнування Трипільської ТЕС: «Укренерго» звернулося до українців
Руйнування Трипільської ТЕС: «Укренерго» звернулося до українців
Туреччина пропонує Зеленському та Путіну проєкт нового «мирного договору»
Туреччина пропонує Зеленському та Путіну проєкт нового «мирного договору»
На Луганщині ліквідовано пресофіцера міноборони РФ
На Луганщині ліквідовано пресофіцера міноборони РФ
У Миколаєві пролунали вибухи: є загиблі
У Миколаєві пролунали вибухи: є загиблі
Після знищення Трипільської ТЕС «Центренерго» втратило всю генерацію
Після знищення Трипільської ТЕС «Центренерго» втратило всю генерацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
У Києві пролунали вибухи
29K
Потоп у Оренбурзі: соцмережі висміяли символізм прапора міста
15K
Всі гроші пішли на міську площу: в Орську за дамбою стежили лише двоє людей
11K
Мобілізаційний законопроєкт: список основних положень
9249
Зростання кількості злочинів у Німеччині. Міністерка внутрішніх справ вирішила взятися за біженців
6757
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Новини

Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
Сьогодні, 14:57
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Сьогодні, 06:53
Атака на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Мінлива хмарність, тепло: прогноз погоди на 11 квітня
Сьогодні, 06:00
11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України радить науковцям переймати досвід Ейнштейна
Вчора, 19:45

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua