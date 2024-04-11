Росіяни мінують сільськогосподарські угіддя на окупованих територіях

Російські загарбники активно мінують сільськогосподарські поля Херсонщини

Російські загарбники у тимчасово окупованій Херсонській області активно мінують сільськогосподарські поля для того, аби втримати анексовані території. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Аби втримати анексовані території ворог збільшує площу мінних полів шляхом мінування аграрних земель. Зокрема, мінування відбувається на особистих земельних ділянках», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає Центр нацспротиву, окупанти вкотре ставлять під загрозу життя цивільних, зокрема, під час обробки полів.

Громадян України на тимчасово окупованих територіях закликали зберігати пильність, зокрема під час пересування автомобільними засобами – особливо ґрунтовими дорогами.

Нагадаємо, масштаби мінування в Україні значно серйозніші, ніж це було в Афганістані та Сомалі, заявив керуючий програмою ООН з розмінування в Україні Пол Хеслоп. За його словами, які наводить газета The Times, за кількістю мін і боєприпасів, що не розірвалися, Україна перевершує все, з чим стикалася Європа з часів Другої світової війни.

Як повідомлялося, українські агровиробники на деокупованих територіях країни та у зоні, наближеній до бойових дій, можуть отримати до 150 млн грн позики від Ощадбанку на розмінування полів.

Ставка за кредитом становить до 3% річних у гривні на строк до трьох років із пільговим періодом до 12 місяців, коли можна не сплачувати суму основного боргу.

До слова, розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.