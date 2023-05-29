Окупанти готуються до «евакуації» з Луганщини

Центр нацспротиву закликає повідомляти інформацію про переміщення та розташування окупантів

Українські воїни відбивають всі спроби росіян просунутися вперед на Луганщині

Російські загарбники вивозять документацію з установ тимчасово окупованої Кремінної. Про це повідомляє Центр національного спротиву

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«Центр Національного спротиву дякує підпіллю, завдяки якому це стало відомо. Ми закликаємо продовжувати повідомляти інформацію про переміщення та розташування окупантів, щоб пришвидшити звільнення нашої землі від військ країни-агресора», – йдеться в повідомленні.

Крім того, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський на Лиманському напрямку сьогодні зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш «гарячих точках» фронту, і сповістив, що «скоро відбудуться активні наступальні дії».

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За словами генерала, українські воїни відбивають всі спроби росіян просунутися вперед в районах Білогорівки, Спірного, Новоселівського та Торського.

Нагадаємо, триває 460-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, не рахуючись із втратами, продовжує вести загарбницьку війну, нехтувати Міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.