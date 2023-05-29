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Окупанти готуються до «евакуації» з Луганщини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти готуються до «евакуації» з Луганщини
Центр нацспротиву закликає повідомляти інформацію про переміщення та розташування окупантів
фото ілюстративне

Українські воїни відбивають всі спроби росіян просунутися вперед на Луганщині

Російські загарбники вивозять документацію з установ тимчасово окупованої Кремінної. Про це повідомляє Центр національного спротиву

«Центр Національного спротиву дякує підпіллю, завдяки якому це стало відомо. Ми закликаємо продовжувати повідомляти інформацію про переміщення та розташування окупантів, щоб пришвидшити звільнення нашої землі від військ країни-агресора», – йдеться в повідомленні.

Крім того, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський на Лиманському напрямку сьогодні зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш «гарячих точках» фронту, і сповістив, що «скоро відбудуться активні наступальні дії». 

За словами генерала, українські воїни відбивають всі спроби росіян просунутися вперед в районах Білогорівки, Спірного, Новоселівського та Торського.

Нагадаємо, триває 460-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, не рахуючись із втратами, продовжує вести загарбницьку війну, нехтувати Міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.

Теги: росія окупанти війна Україна

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