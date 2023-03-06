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Чому РФ змінила місце запуску «Шахедів»: роз’яснення Повітряних сил

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому РФ змінила місце запуску «Шахедів»: роз’яснення Повітряних сил
фото ілюстративне

Відсутність масованих ракетних атак Ігнат пояснює дефіцитом високоточної зброї

Вночі 6 березня Росія з північного напрямку атакувала східні і центральні області України іранськими дронами-камікадзе типу Shahed. Останнім часом змінив місце запуску баражуючих боєприпасів. Раніше він робив це з півдня та східного узбережжя Азовського моря. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив причину.

«Причина може бути проста: дуже багато атакують Київську область, тому тут банально просто – коротша відстань, менше буде пролітати через територію України, де є вогневі засоби, ЗРК, мобільні вогневі групи і винищувачі. Раніше дорогою до Києва їх знищували ПК Південь та Схід, а з півночі невелика відстань, тому, ймовірно, у цьому причина зміни місця запуску дронів-камікадзе», – вважає він.

Відсутність масованих ракетних атак Ігнат пояснює дефіцитом високоточної зброї, виробництво якої через санкції може працювати на якихось обмежених ресурсах, проте наголошує, що точкових ударів РФ завдає постійно.

«Не забуваємо про прифронтові регіони, противник ще має старі радянські ракети Х-22, С-300 у великій кількості, тому там не буде зменшено інтенсивність обстрілів саме ракетами, а тут вони будуть завдавати ударів час від часу. Тому постійно треба бути напоготові», – підсумував речник Повітряних сил.

Як повідомлялося, окупанти змінили напрямок застосування «Шахедів». Спершу були запуски з окупованого Криму, можливо, з окупованої Херсонської області, коли вигнали за Дніпро окупантів, почали запускати зі східного узбережжя Азовського моря. Цього разу – з території Росії – Брянська область.

Теги: безпілотник війна росія окупанти

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