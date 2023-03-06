Чому РФ змінила місце запуску «Шахедів»: роз’яснення Повітряних сил

Відсутність масованих ракетних атак Ігнат пояснює дефіцитом високоточної зброї

Вночі 6 березня Росія з північного напрямку атакувала східні і центральні області України іранськими дронами-камікадзе типу Shahed. Останнім часом змінив місце запуску баражуючих боєприпасів. Раніше він робив це з півдня та східного узбережжя Азовського моря. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив причину.

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«Причина може бути проста: дуже багато атакують Київську область, тому тут банально просто – коротша відстань, менше буде пролітати через територію України, де є вогневі засоби, ЗРК, мобільні вогневі групи і винищувачі. Раніше дорогою до Києва їх знищували ПК Південь та Схід, а з півночі невелика відстань, тому, ймовірно, у цьому причина зміни місця запуску дронів-камікадзе», – вважає він.

Відсутність масованих ракетних атак Ігнат пояснює дефіцитом високоточної зброї, виробництво якої через санкції може працювати на якихось обмежених ресурсах, проте наголошує, що точкових ударів РФ завдає постійно.

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«Не забуваємо про прифронтові регіони, противник ще має старі радянські ракети Х-22, С-300 у великій кількості, тому там не буде зменшено інтенсивність обстрілів саме ракетами, а тут вони будуть завдавати ударів час від часу. Тому постійно треба бути напоготові», – підсумував речник Повітряних сил.

Як повідомлялося, окупанти змінили напрямок застосування «Шахедів». Спершу були запуски з окупованого Криму, можливо, з окупованої Херсонської області, коли вигнали за Дніпро окупантів, почали запускати зі східного узбережжя Азовського моря. Цього разу – з території Росії – Брянська область.