Зеків привезли, ми сидимо як загороджувальний загін: рашист розповів про ситуацію на фронті (аудіо)

Окупант розповідає дружині про великі втрати та умови життя на фронті

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало чергове перехоплення розмови рашиста, де окупант розповідає про поповнення їхніх лав у вигляді ув'язнених ПВК «Вагнер».

«У нас зеків привезли з в'язниці. Ну їх кудись завели вперед-вперед... А ми сидимо як загороджувальний загін, б*ять... Якщо хтось назад побіжить – замочимо!», – каже рашист у телефонній розмові.

Крім того, окупант розповідає про великі втрати, умови життя на фронті, а саме харчування, невідповідність у документах військовослужбовців, згідно з якими вони все ще на навчаннях на території Росії, і ситуацію з поповненням у вигляді ув'язнених (ПВК «Вагнер»).

Нагадаємо, триває 246-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.