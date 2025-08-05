Є хороша пропозиція: Зеленський розповів про свою розмову з премʼєром Греції

Зеленський обговорив з премʼєром Греції відновлення України та інструмент щодо закупівлі зброї США

Президент України Володимир Зеленський 5 серпня провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

«Координуємо наші кроки та шукаємо можливості, щоб дати більше захисту українцям. Говорили про зміцнення спроможностей нашої протиповітряної оборони. Це дуже важливо саме зараз, коли Росія завдає все більш жорстоких ударів по Україні», – розповів Зеленський.

Президент також обговорював з премʼєром Греції новий інструмент щодо закупівлі американської зброї. За його словами, внесок кожної країни НАТО може зробити українських воїнів сильнішими. Зі свого боку Кіріакос запропонував долучитися до відновлення України.

«Є також хороша пропозиція Кіріакоса для відновлення нашої країни, зокрема портової інфраструктури Одеси, та розбудови транспортно-логістичних коридорів у регіоні Південно-Східної Європи. Домовилися, що наші команди працюватимуть над її реалізацією. Дякую за таку рішучу підтримку України та готовність робити більше», – підсумував президент.

Нагадаємо, раніше видання Reuters писало, що США і НАТО розробляють схему фінансування постачання зброї Україні. Механізм дозволить пришвидшити її передачу завдяки фінансуванню з боку країн-членів Альянсу.

Також стало відомо, що Нідерланди першими куплять американську зброю для України. За словами міністра оборони країни Рубена Брекельманса, вартість пакета становить 500 млн євро.

Також Швеція, Норвегія і Данія виділяють майже 500 млн доларів на закупівлю зброї. Ініціатива посилить українську протиповітряну оборону, зокрема додатковими ракетами для системи ППО Patriot.