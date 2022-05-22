Влада розширила пільги для добровольців та членів сімей загиблих героїв

Члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України матимуть можливість також користуватися пільгами

Кабінет міністрів розширив пільги на добровольців, які отримали поранення чи інвалідність через війну Росії в Україні

На черговому засіданні Кабміну було ухвалено рішення, що передбачає поширення пільг і гарантій на добровольців, тих, хто отримав поранення чи інвалідність через агресію РФ та членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.

Зазначається, що відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю, 20 травня.

«Добровольці Сил територіальної оборони Збройних сил України, члени добровольчих формувань територіальних громад матимуть можливість отримати грошові виплати, що передбачені в разі поранення та інвалідності внаслідок військової агресії РФ проти України, а в разі загибелі – члени їхніх родин отримають одноразову грошову допомогу», – йдеться у повідомленні.

Крім того, члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України матимуть можливість також користуватися пільгами, передбаченими чинним законодавством.

Нагадаємо, що учасники бойових дій та їхні діти отримають пільги на навчання. Державну цільову підтримку надаватиме заклад освіти, до якого студента зараховано