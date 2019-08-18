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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі шість разів обстріляли позиції українських захисників

    • Розсилка
    За минулу добу втрат з нашого боку внаслідок ворожих обстрілів не було - Окупанти на Донбасі шість разів обстріляли позиції українських захисників
    За минулу добу втрат з нашого боку внаслідок ворожих обстрілів не було

    Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

    Окупанти на Донбасі протягом доби шість разів порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних Сил на своїй сторінці у Facebook.

    Зазначається, що ворог обстрілював позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські збройні формування та їхні найманці здійснили чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

    • неподалік Пищевки з напрямку Верхньошироківського – зі стрілецької зброї;
    • поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з ручних протитанкових гранатометів;
    • поруч Лебединського з напрямку Ужівки – зі стрілецької зброї;
    • поблизу Талаківки з напрямку Пікуз – зі стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

    в районі Новогуганського з напрямку Доломітного – з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

    неподалік Луганського з напрямку Нижнє Лозове – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    За минулу добу втрат з нашого боку внаслідок ворожих обстрілів не було.

    За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування нарощує інтенсивність заходів бойової підготовки у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК, під час таких навчань затонув ворожий танк і загинули четверо бойовиків.

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