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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі від початку доби не порушували перемир’я

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    За словами речника, бойові підрозділи Збройних сил України та інших силових відомств, залучених до проведення операції, дотримуються режиму тиші та повністю контролюють ситуацію - Окупанти на Донбасі від початку доби не порушували перемир’я
    За словами речника, бойові підрозділи Збройних сил України та інших силових відомств, залучених до проведення операції, дотримуються режиму тиші та повністю контролюють ситуацію

    Бойових втрат у лавах українських військ немає, - пресслужба Міністерства оборони

    Окупанта на Донбасі від початку доби станом на 12.00 не порушували перемир’я в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

    Речник зазначив, що бойових втрат у лавах українських військ немає.

    За словами речника, бойові підрозділи Збройних сил України та інших силових відомств, залучених до проведення операції, дотримуються режиму тиші та повністю контролюють ситуацію.

    Мотузяник наголосив, що бійці ЗСУ не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

    Нагадаємо, з 27 липня на Донбасі встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.

    Як повідомлялося, минулої доби, 10 серпня, бойовики один раз обстріляли українські позиції.

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