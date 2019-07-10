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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі вісім разів обстріляли українські позиції

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    На&nbsp;Луганському напрямку у&nbsp;ранковий час противник тричі з&nbsp;міномету калібру 82&nbsp;мм відкривав вогонь по&nbsp;опорних пунктах підрозділів Об&rsquo;єднаних сил поблизу Кримського - Окупанти на Донбасі вісім разів обстріляли українські позиції
    На Луганському напрямку у ранковий час противник тричі з міномету калібру 82 мм відкривав вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Кримського

    Від початку поточної доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає

    Окупанти на Донбасі вісім разів обстріляли українські позиції, втрат у лавах Об’єднаних сил немає. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

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    Так, на Луганському напрямку у ранковий час противник тричі з міномету калібру 82 мм відкривав вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Кримського.

    Артилерійські системи 122-го калібру окупанти застосували біля Новотошківського, а міномети 120-го і 82-го калібру — неподалік Причепилівки.

     На Донецькому напрямку 5 мін калібру 120 мм розірвалися на позиціях наших військ, обладнаних біля Мар’їнки.

    Крім того, 10 і 5 мін 82-го калібру ворог випустив по оборонцях відповідно Кам’янки і Новотроїцького.

    «За наявною інформацією, від початку поточної доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає. Втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку наших військ уточнюються. Ситуація на лінії зіткнення перебуває під надійним контролем підрозділів Об’єднаних сил», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, протягом 9 липня збройні формування Російської Федерації 27 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого п'ять військовослужбовців отримали поранення та четверо – бойове травмування.

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