Окупанти на Донбасі вісім разів обстріляли українські позиції



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На Луганському напрямку у ранковий час противник тричі з міномету калібру 82 мм відкривав вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Кримського

Від початку поточної доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає

Окупанти на Донбасі вісім разів обстріляли українські позиції, втрат у лавах Об’єднаних сил немає. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

Так, на Луганському напрямку у ранковий час противник тричі з міномету калібру 82 мм відкривав вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Кримського.

Артилерійські системи 122-го калібру окупанти застосували біля Новотошківського, а міномети 120-го і 82-го калібру — неподалік Причепилівки.

На Донецькому напрямку 5 мін калібру 120 мм розірвалися на позиціях наших військ, обладнаних біля Мар’їнки.

Крім того, 10 і 5 мін 82-го калібру ворог випустив по оборонцях відповідно Кам’янки і Новотроїцького.

«За наявною інформацією, від початку поточної доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає. Втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку наших військ уточнюються. Ситуація на лінії зіткнення перебуває під надійним контролем підрозділів Об’єднаних сил», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 9 липня збройні формування Російської Федерації 27 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого п'ять військовослужбовців отримали поранення та четверо – бойове травмування.