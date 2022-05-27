Окупанти на Херсонщині роблять укріплення з краденого бетону

Рашисти запустили у роботу кілька вкрадених у підприємців Херсонщини заводів із виробництва бетону та цементу

Вороги також знімають плити із деяких доріг для зміцнення позицій

Рашисти запустили у Херсонській області роботу цементних та бетонних заводів для створення укріплень. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута на брифінгу.

«Окупант запустив у роботу кілька вкрадених у підприємців Херсонщини заводів із виробництва бетону, цементу і зміцнює позиції», – сказав Лагута.

Повідомляється, що вороги також знімають плити із деяких доріг для зміцнення позицій.

«На окремих порогах знімають плити також для укріпрайонів. Все це свідчить про те, що ворог намагатиметься утримати захоплені території. Про це відомо ЗСУ та Генштабу. Як тільки до нас надійде така важлива і необхідна зброя, то ніякі укріплення росіянам не допоможуть», – додав Лагута.

Також очільник області зазначив, що ситуація на Каховській ГЕС контрольована. Скид води був, але екологічної катастрофи немає.

Нагадаємо, що на тимчасово захопленій Херсонщині російські окупанти розгорнули пункт управління на Каховській гідроелектростанції.

Також зазначалося, що у Херсонській області на захопленій російськими військовими Каховській ГЕС скидають воду з Каховського водосховища у великих обсягах, оскільки не працюють два гідроагрегати, які немає можливості відремонтувати через окупацію.

Крім того, російські окупанти мінують узбережжя Каховського водосховища.

А в області поглиблюється гуманітарна криза через відсутність ліків.