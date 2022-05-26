  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Окупанти мінують узбережжя Каховського водосховища – Генштаб

    Набережна Нової Каховки - Окупанти мінують узбережжя Каховського водосховища – Генштаб
    Набережна Нової Каховки
    фото: nrv.org.ua

    Окупанти вживають заходів із мінування узбережжя Каховського водосховища

    На Південнобузькому напрямку ворог активних дій не проводив, проте продовжує обстрілювати позиції українських сил та здійснювати розвідку з використанням БпЛА.

    Крім того, російські окупанти мінують узбережжя Каховського водосховища. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00 26 квітня.

    Раніше повідомлялося, що у Херсонській області на захопленій російськими військовими Каховській ГЕС скидають воду з Каховського водосховища у великих обсягах, оскільки не працюють два гідроагрегати, які немає можливості відремонтувати через окупацію.

    Тим часом у тимчасово окупованій Херсонській області поглиблюється гуманітарна криза через відсутність ліків.

    Також повідомлялося, що перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області говорять про намір Росії закріпитися на цих територіях.

    Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 23 травня спрогнозував розвиток ситуації на фронті на найближчі кілька тижнів.

    Читайте також: Херсон та села біля Нової Каховки під загрозою затоплення – Генштаб
    Теги: росія окупанти війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти мінують узбережжя Каховського водосховища – Генштаб