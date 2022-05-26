Окупанти мінують узбережжя Каховського водосховища – Генштаб

Окупанти вживають заходів із мінування узбережжя Каховського водосховища

На Південнобузькому напрямку ворог активних дій не проводив, проте продовжує обстрілювати позиції українських сил та здійснювати розвідку з використанням БпЛА.

Крім того, російські окупанти мінують узбережжя Каховського водосховища. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00 26 квітня.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області на захопленій російськими військовими Каховській ГЕС скидають воду з Каховського водосховища у великих обсягах, оскільки не працюють два гідроагрегати, які немає можливості відремонтувати через окупацію.

Тим часом у тимчасово окупованій Херсонській області поглиблюється гуманітарна криза через відсутність ліків.

Також повідомлялося, що перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області говорять про намір Росії закріпитися на цих територіях.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 23 травня спрогнозував розвиток ситуації на фронті на найближчі кілька тижнів.