На звільнених територіях СБУ збирає докази злочинів окупантів: що і куди передавати

СБУ закликає мешканців деокупованих населених пунктів передавати докази воєнних злочинів РФ правоохоронцям

Співробітники Служби безпеки активно працюють на звільнених територіях України, документуючи та викриваючи усі злочини загарбників. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Доказову базу злочинів формують слідчі СБУ.

Тому спецслужба звертається до мешканців цих населених пунктів: «Надавайте правоохоронцям всі наявні докази звірств російської армії, найманців та колаборантів. Завдяки вашій допомозі Служба безпеки притягне до відповідальності кожного, хто скоїв воєнний злочин на нашій землі».

У рамках стабілізаційних заходів на звільнених територіях важлива будь-яка деталь:

фото- та відеофіксація злочинів;

техніка та фрагменти озброєння окупантів;

свідчення про знущання та катування мирного населення;

інформація про співпрацю колаборантів із загарбниками.

Працюють спеціальні телефони гарячої лінії:

Донецька область: +38 066 846 83 31

Луганська область: +38 066 846 81 54 (тільки месенджери Telegram, WhatsApp, Viber, Signal)

Херсонська область: +38 068 132 98 76

Харківська область: [email protected]

Також в СБУ діє загальнонаціональна гаряча лінія 0-800-501-482 і відповідна електронна пошта: [email protected]

Як повідомлялося, на звільнених від ворога українських територіях щодня фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, що скоєні російськими окупантами.