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    Події в Україні

    Вороги завдали ракетних ударів по Лозовій

    Загроза обстрілів на Харківщині зберігається - Вороги завдали ракетних ударів по Лозовій
    Загроза обстрілів на Харківщині зберігається
    фото з відкритих джерел

    На щастя, люди не постраждали

    Російські загарбники 24 травня завдали ракетних ударів по Лозовій на Харківщині. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань. Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.

    Міський голова наголосив, що наземної загрози для міста немає.

    Сергій Зеленський зазначив, що для Лозівської територіальної громади день, який минув, був складним через ворожі ракетні обстріли.

    «Сьогодні (24 травня – ред.) доволі таки складний був день. Нашу територіальну громаду обстріляли ракетами. Слава Богу, без руйнувань та жертв», – повідомив мер Лозової.

    Мер міста наголосив, що наземної загрози для Лозівської громади немає, однак загроза ракетних атак досі зберігається.

    Нагадаємо, на Харківщині ворог готується поновити наступ.

    Також на Харківщині воїни вдарили по окупантах їхніми ж мінометами (відео).

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    Теги: росія окупанти війна мер Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Вороги завдали ракетних ударів по Лозовій