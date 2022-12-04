У Василівці окупанти кілька днів тримали в мороз цивільних на блокпосту

Деяких громадян росіяни били прикладом автомата

На блокпосту у Василівці Запорізької області російські загарбники тримали у заручниках колону цивільних автомобілів. До окремих громадян застосовували фізичну силу – били прикладом автомата. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

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«Окупанти майже два дні протримали в заручниках цивільних, які намагались проїхати через ворожий блок-пост у Василівці», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 2 грудня у мінусову температуру люди змушені були ночувати на узбіччі дороги. Згодом вісім авто росіяни так і не пропустили.

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«Деяких відразу депортували в сторону Запоріжжя. А деяких «покатали». Спочатку повезли до комендатури окупованого Мелітополя, а потім повернули назад у Василівку», – зазначає Федоров.

До всіх людей окупанти застосували тотальний огляд, а після двох днів безпричинного терору люди були змушені повернутись до Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники готуються до втечі з Запоріжжя.

Нагадаємо, що у серпні у черзі на блокпосту у Василівці померло 10 людей.