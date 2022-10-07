Росія випустила по Дніпропетровщині 100 снарядів і ракет

Під час обстрілу люди не постраждали

У Нікополі пошкоджено багатоповерхівку, 13 приватних будинків і транспортне підприємство

Російські загарбники сьогодні, 7 жовтня, випустили по Нікопольському району Дніпропетровської області близько 100 снарядів і ракет. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу.

«Зафіксовано близько 100 прильотів у міста та села. У Нікополі пошкоджено багатоповерхівку, 13 приватних будинків і транспортне підприємство, господарські споруди, газогін та лінії електропередач. На щастя, люди не постраждали», – сказав він.

Також сьогодні під обстрілом був Шевченківський район Запоріжжя. «Російські ракети летіли і в м. Гуляйполе Запорізької області. По ньому випустили три ракети С-300 в одну з фабрик», – сказав Тимошенко.

Нагадаємо, російські загарбники протягом ночі шість разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Як повідомлялося, ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю.

Триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.