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Окупанти вночі завдали п'ять ударів по Дніпропетровщині: фото наслідків

Надія Клочко
glavcom.ua
Окупанти вночі завдали п'ять ударів по Дніпропетровщині: фото наслідків
Окупанти завдали чергових ударів по Дніпропетровщині
фото: Валентин Резніченко

Під вогонь ворога потрапили три громади у Дніпропетровській області – Нікопольська, Марганецька та Мирівська

Війська Росії протягом усієї ночі били по Нікопольському району Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Посадовець уточнив, що під обстріл потрапили три громади – Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Ворог атакував їх п'ять разів, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

«У Нікополі виникла пожежа у житловому будинку. Її вже загасили. Пошкоджено десять приватних будинків, підприємство та лінії електропередач. У Мирівській громаді пошкоджено кілька приватних будинків та господарських будівель», – зазначив Резніченко.

У Марганецькій громаді масштаби руйнувань уточнюються.

Окупанти вночі завдали п'ять ударів по Дніпропетровщині: фото наслідків фото 1
Окупанти вночі завдали п'ять ударів по Дніпропетровщині: фото наслідків фото 2
Окупанти вночі завдали п'ять ударів по Дніпропетровщині: фото наслідків фото 3

Нагадаємо, окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів.  Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

Також у ніч на 6 жовтня ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці прильоту пожежа.

Крім того, російські загарбники сьогодні вранці завдали ракетного удару по Хмельниччині.

Як відомо, триває 225 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах. 

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Теги: росія війна обстріл Дніпропетровщина

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