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Окупанти накрили вогнем із артилерії Дніпропетровщину

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти накрили вогнем із артилерії Дніпропетровщину
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині
фото з відкритих джерел

Рашисти обстріляли два райони Дніпропетровщини

Російські окупанти обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворогів у деяких населених пунктів зникало електропостачання. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Марганець у Нікопольському районі. Там частково пошкоджено дві будівлі. Також окупанти поцілили по Мирівській громаді. Пошкоджень зазнали два приватних житлових будинки, три господарчі споруди та три лінії електропередач. Обійшлося без постраждалих.

Загарбники також вдарили по двох селах у Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки в шести населених пунктах зникло електропостачання. Наразі ж аварійні бригади вже повернули світло в оселі громадян. Люди не постраждали.

Окрім того, Лукашук повідомив, що сьогодні у Покровській громаді зникло електропостачання. Три тисячі абонентів лишилися без світла. Проте це не пов'язано з ворожими – сталася аварійна ситуація. Наразі все відновлено.

Нагадаємо, триває двісті чотирнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках.

Теги: Дніпропетровщина окупанти

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