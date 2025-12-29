У наступному році до російської армії призвуть 261 тисячу громадян віком 18–30 років

Російський лідер Володимир Путін підписав указ про призов громадян РФ на військову службу в 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

У 2026 році, згідно з підписаним документом, до російської армії з 1 січня по 31 грудня залучать 261 000 осіб віком від 18 до 30 років.

Зазначається, що у зазначений період проводитимуться медичний огляд, професійний психологічний добір та засідання призовних комісій.

Відправлення призовників до армії, як і раніше, здійснюватиметься двічі на рік (з 1 квітня до 15 липня та з 1 жовтня до 31 грудня).

Зазначається, що цьогорічний осінній призов (з 1 жовтня по 31 грудня) став наймасовішим у РФ з 2016 року. За цей період до російської армії призвали 135 тисяч осіб.

Нагадаємо, що Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про оновлення герба РФ.

До слова, Володимир Путін підписав документ, що робить недійсними в Росії постанови іноземних судів у кримінальних справах без участі РФ. Крім того, згідно з документом, не будуть виконуватися постанови міжнародних судових органів, компетенція яких не ґрунтується на міжнародному договорі або резолюціях Ради безпеки ООН.

Голова правління Асоціації правників РФ Володимир Груздєв раніше уточнював, що цей закон застосовуватимуть, наприклад, для вироків Міжнародного кримінального суду (МКС).

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив деталі розмови американського лідера Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна. За словами Ушакова, Трамп нібито був шокований і обурений «атакою» на резиденцію Путіна, яка не підтверджується жодними даними.

Ушаков стверджує, що президент США нібито заявив, що така спроба «атаки» вплине на підходи США в контексті роботи із президентом України Володимиром Зеленським.