Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін оголосив цілорічний призов до армії Росії на 2026 рік

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Путін оголосив цілорічний призов до армії Росії на 2026 рік
Призов проходитиме протягом усього року
фото: novosti.dn.ua

У наступному році до російської армії призвуть 261 тисячу громадян віком 18–30 років

Російський лідер Володимир Путін підписав указ про призов громадян РФ на військову службу в 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ. 

У 2026 році, згідно з підписаним документом, до російської армії з 1 січня по 31 грудня залучать 261 000 осіб віком від 18 до 30 років.

Зазначається, що у зазначений період проводитимуться медичний огляд, професійний психологічний добір та засідання призовних комісій.

Відправлення призовників до армії, як і раніше, здійснюватиметься двічі на рік (з 1 квітня до 15 липня та з 1 жовтня до 31 грудня).

Зазначається, що цьогорічний осінній призов (з 1 жовтня по 31 грудня) став наймасовішим у РФ з 2016 року. За цей період до російської армії призвали 135 тисяч осіб.

Нагадаємо, що Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про оновлення герба РФ

До слова, Володимир Путін підписав документ, що робить недійсними в Росії постанови іноземних судів у кримінальних справах без участі РФ. Крім того, згідно з документом, не будуть виконуватися постанови міжнародних судових органів, компетенція яких не ґрунтується на міжнародному договорі або резолюціях Ради безпеки ООН.

Голова правління Асоціації правників РФ Володимир Груздєв раніше уточнював, що цей закон застосовуватимуть, наприклад, для вироків Міжнародного кримінального суду (МКС).

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив деталі розмови американського лідера Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна. За словами Ушакова, Трамп нібито був шокований і обурений «атакою» на резиденцію Путіна, яка не підтверджується жодними даними.

Ушаков стверджує, що президент США нібито заявив, що така спроба «атаки» вплине на підходи США в контексті роботи із президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також:

Теги: путін закон президент диктатор росія армія призов до армії війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські виробники молока втрачають позиції на узбецькому ринку
Україна майже зупинила експорт молочних продуктів до однієї країни: усе через РФ та Білорусь
25 грудня, 08:43
Президент: «На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики»
РФ використала розвіддані з китайських супутників для ударів по енергетиці України
24 грудня, 16:24
Проєкт має бути завершений до грудня 2026 року
Білорусь будує завод з виробництва снарядів для РФ
22 грудня, 07:41
Туск заявив, якщо не вирішити питання щодо фінансової підтримки України, на Європу чекатиме кровопролиття
Туск зробив заяву щодо фінансування України, звернувшись до лідерів ЄС
18 грудня, 13:59
Президент пояснив, на які суми з заморожених активів РФ розраховує Україна
Зеленський назвав суму, яку може отримати Україна від заморожених активів РФ
16 грудня, 18:14
Президент України у парламенті Нідерландів заявив, що Росія системно обирає війну, а не мир
Зеленський виступив у парламенті Нідерландів та пояснив підлу стратегію Путіна
16 грудня, 14:27
Буданов зустрів звільнених на кордоні
Буданов зустрів на кордоні звільнених із Білорусі цивільних: як це було
13 грудня, 18:26
Герою України Руслану Прусу назавжди 40 років
«Його кандидатуру на перехід в ГУР розглядав Буданов». Згадаймо Героя України Руслана Пруса
8 грудня, 09:00
Під атакою опинився Сизранський НПЗ, задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора
Генштаб підтвердив удари по Сизранському НПЗ та порту в Краснодарському краї
5 грудня, 14:33

Політика

Путін оголосив цілорічний призов до армії Росії на 2026 рік
Путін оголосив цілорічний призов до армії Росії на 2026 рік
Путін затвердив новий вигляд герба: на двоголового орла начепили чотири хрести (фото)
Путін затвердив новий вигляд герба: на двоголового орла начепили чотири хрести (фото)
Трамп поговорив з Путіним. Помічник диктатора розказав про обурення Зеленським
Трамп поговорив з Путіним. Помічник диктатора розказав про обурення Зеленським
Трамп провів розмову з Путіним
Трамп провів розмову з Путіним
США готуються до найважчого року у відносинах із Пекіном: чотири головні проблеми
США готуються до найважчого року у відносинах із Пекіном: чотири головні проблеми
Міністр Естонії розповів, що змусить Росію сісти за стіл переговорів
Міністр Естонії розповів, що змусить Росію сісти за стіл переговорів

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua