У ГУР відповіли, чи планується обмін військовополоненими до Різдва

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував можливість проведення обміну військовополоненими напередодні Різдва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Новини.LIVE».

Так, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи буде найближчим часом обмін, Юсов сказав, що процес повернення українців з російського полону триває безперервно.

Він також зазначив, що переговорна група Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими постійно працює над звільненням як українських захисників, так і цивільних осіб, які незаконно утримуються росією.

«Робота триває, результати обов'язково будуть. І сьогодні до тих тисяч і тисяч, кого вже обміняли, безумовно, ми чекаємо, що будуть гарні новини», – додав Юсов.

12 листопада секретар РНБО України Рустем Умєров провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Як відомо, секретар РНБО прибув у Туреччину, щоб розблокувати процес обмінів військовополоненими. З Фіданом вони обговорили ситуацію на фронті, наслідки російських атак на українські міста та подальші кроки для зміцнення обороноздатності.

Нагадаємо, що 2 жовтня з російської неволі повернулося 185 українських захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. За словами президента, 183 звільнених – рядові й сержанти, а двоє – офіцери. Із захисниками також повернулося 20 цивільних. Їм буде надана необхідна допомога.