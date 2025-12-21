Бельгійка, народжена з однією ногою, розповіла про службу в морській піхоті ЗСУ

Іноземка Анна Зубко уклала довгостроковий контракт зі ЗСУ та воює на сході України

Бельгійка з українським корінням Анна Зубко, яка народилася з однією ногою, нині служить у 505 батальйоні морської піхоти Збройних сил України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії вона спершу працювала волонтеркою, а згодом підписала контракт із ЗСУ та долучилася до оборони України. Про це Анна Зубко поділтлася в інтерв’ю 24 Каналу, повідомляє «Главком»

За її словами, на початку війни вона допомагала українським біженцям на кордоні з Польщею, організовувала гуманітарні конвої та евакуацію родин, які виїжджали з охоплених бойовими діями регіонів. Згодом волонтерка почала регулярно їздити на передову, зокрема до Херсона, де познайомилася з українськими військовими. Після цього вона подала заявку на службу операторкою дронів у 505 батальйон морської піхоти. Анна зазначає, що під час відбору окремо уточнювала, чи можуть іноземці та люди з інвалідністю вступати до ЗСУ.

«Я прямо запитала: чи може іноземка з однією ногою служити в українській армії. Мені відповіли, що це можливо», – сказала вона.

У жовтні минулого року Зубко підписала контракт із ЗСУ. Через особливості фізичного стану її не залучають безпосередньо до передових позицій, натомість вона займається логістикою, збором допомоги, медіакомунікаціями та забезпеченням підрозділу технікою.

«Я відповідаю за автівки, генератори, Starlink, EcoFlow, логістику і зв’язок з медіа. Це теж фронт», – пояснила військовослужбовиця.

Анна Зубко також розповіла, що двічі перебувала на межі життя і смерті під час війни. Внаслідок ускладнень, пов’язаних із протезом, вона пережила сепсис, впала в кому та перенесла клінічну смерть. Нині Анна служить на Донеччині та Дніпропетровщині, зокрема в районі Курахового та Новопавлівки. За її словами, ситуація на фронті ускладнилася через масове застосування дронів та нестачу техніки й людей.

«Зараз найбільша проблема – це дрони. Втрати стали іншого масштабу», – сказала військова.

Анна Зубко також заявила, що після перемоги України хотіла б залишитися в армії та займатися розмінуванням. «Я підписала контракт на 10 років. Це моє місце», – підсумувала вона.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни до лав ЗСУ долучилися тисячі іноземців. В Україні діє Міжнародний легіон, а також існують окремі механізми служби іноземців у складі бойових підрозділів Сил оборони.