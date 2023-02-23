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ЗСУ показали, як захищають українське небо: «Гепард» на полюванні (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ показали, як захищають українське небо: «Гепард» на полюванні (відео)
Українські захисники вміло користуються технікою, наданою країнами-партнерами
фото: з відкритих джерел (ілюстративне)

Німецьку зенітну самохідну установку Gepard переважно використовують для збиття ворожих повітряних цілей

Бійці Збройних Сил України показали роботу на зенітній самохідній артилерійській установці Gepard німецького виробництва. Її використовують для збиття ворожих повітряних цілей. Відео опублікувало командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

«Воїни бойового розрахунку зенітної установки Gepard цілодобово несуть чергування, щоб захистити наше небо від ворога. Наші воїни вміло користуються технікою наданою країнами партнерами, за допомогою якої збито значну частину російських повітряних цілей», – йдеться у повідомленні.

Gepard – німецька зенітна самохідна установка, призначена для прикриття сухопутних військ, а також знищення повітряних і наземних/надводних цілей на відстані до 4500 метрів. Перші САУ Україна отримала у липні 2022 року, вони виявилися досить ефективними для знищення дронів-камікадзе, ракет та інших повітряних цілей.

Нагадаємо, що Німеччина збирається викупити у Катару 15 установок Gepard для України. Оперативне командування «Південь» роз’яснило, чим особливі німецькі «Гепарди».

Теги: ЗСУ Німеччина Україна відео

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