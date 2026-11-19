Президент України Володимир Зеленський заявив, що усвідомлює ризик загинути під час війни, але не може постійно зосереджуватися на загрозах власному життю. Він також розповів про попередження українських спецслужб щодо можливих замахів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю глави держави американському телеканалу NBC News.

Під час розмови журналіст NBC News Річард Енгель запитав Зеленського, чи побоюється той, що російський диктатор Володимир Путін може наказати його вбити у відповідь на українські далекобійні удари по території Росії.

Журналіст згадав попередні спроби замахів на українського президента, зокрема ймовірну підготовку нападу під час його перебування в Польщі. Зеленський відповів, що усвідомлює небезпеку, яка супроводжує його роботу під час війни. За його словами, українські військові щодня ризикують життям заради своєї країни та майбутнього наступних поколінь.

«Ми знаємо, що можемо померти. Але наші військові борються за нашу країну, за майбутнє наших дітей і онуків», – сказав президент.

Після цього Енгель перепитав, чи правильно він зрозумів, що Зеленський готовий померти заради життя України. Президент відповів, що просто виконує обов’язки глави держави.

фото: кадр із відео NBC News

Зеленський розповів про попередження спецслужб

За словами президента, російські спецслужби неодноразово намагалися організувати замахи на нього. Українські розвідники, представники сил безпеки та охорона регулярно попереджають главу держави про можливі загрози. Йому радять змінювати плани на день і ніч та посилювати заходи безпеки.

Водночас Зеленський наголосив, що не може постійно жити за правилами, які диктує страх. Він пояснив, що надмірна зосередженість на власному захисті суперечила б цінностям, за які бореться Україна.

«Але я не можу так жити. Інакше це буде не те життя, за яке ми боремося. Ми боремося за свободу», – наголосив глава держави.

Що відомо про спроби замаху на Зеленського

На початку повномасштабного вторгнення Росії Зеленський залишився в Києві, попри заклики виїхати з міста та загрози його життю. Президент згадував, що йому телефонували іноземні лідери й радили евакуюватися, а також передавали пропозиції залишити столицю. Про обставини перших днів великої війни та загрози главі держави раніше писав «Главком».

Ще один епізод стосується Польщі. У квітні 2024 року там затримали громадянина, якого підозрювали у співпраці з російською військовою розвідкою. За версією слідства, він мав збирати інформацію про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. Ці дані могли бути використані для підготовки замаху на Зеленського під час його перебування в Польщі.

У червні 2025 року тодішній голова СБУ Василь Малюк розповів, що план передбачав фізичне усунення президента в аеропорту Жешува. Серед можливих способів розглядали використання FPV-дрона або снайперської гвинтівки. Українські та польські спецслужби затримали підозрюваного.

Нагадаємо, у березні 2024 року Зеленський розповідав, що, за даними української розвідки, Росія намагалася організувати понад десять замахів на нього. Президент тоді наголосив, що не рахує таких випадків, адже українці щодня ризикують життям через російську агресію.