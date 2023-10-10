Впливовий ізраїльський журналіст закликав уряд у повен голос підтримати Україну

Ізраїльський журналіст Аміт Сегал стверджує, що Ізраїль та Україна воюють проти спільних ворогів – Ірану та Росії

Журналіст Аміт Сегал закликав уряд Ізраїлю «остаточно встати на бік України»

Уряд Ізраїлю має остаточно стати на бік України у війні з Росією. Про це заявив впливовий ізраїльський журналіст Аміт Сегал.

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«Підозрюю, що історія запам’ятає цю війну, як чергову глобальну арену конфлікту між віссю Захід-Україна та віссю зла Росія-Іран. На мій погляд, після злих російських заяв настав час вжити заходів і офіційно й остаточно стати на бік України, яка стоїть поруч із нами», – заявив Аміт Сегал.

Так журналіст прокоментував неоднозначні заяви вищого російського керівництва. Замість того, щоб засудити дії терористичного угрупування ХАМАС, російські топпосадовці лише радіють, що західні країни «забудуть» про Україну.

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Про одночасну підтримку і України, і Ізраїлю заявив і лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл: «Хоча війна обходиться дорого, поразка коштуватиме дорожче».

Нагадаємо, що угрупування ХАМАС офіційно оголосило, що страчуватиме цивільних заручників у відповідь на удари Ізраїлю по сектору Гази та ймовірну наземну операцію на території анклаву. У суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.