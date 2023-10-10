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Впливовий ізраїльський журналіст закликав уряд у повен голос підтримати Україну

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Впливовий ізраїльський журналіст закликав уряд у повен голос підтримати Україну
Ізраїльський журналіст Аміт Сегал стверджує, що Ізраїль та Україна воюють проти спільних ворогів – Ірану та Росії
фото з відкритих джерел

Журналіст Аміт Сегал закликав уряд Ізраїлю «остаточно встати на бік України»

Уряд Ізраїлю має остаточно стати на бік України у війні з Росією. Про це заявив впливовий ізраїльський журналіст Аміт Сегал.

«Підозрюю, що історія запам’ятає цю війну, як чергову глобальну арену конфлікту між віссю Захід-Україна та віссю зла Росія-Іран. На мій погляд, після злих російських заяв настав час вжити заходів і офіційно й остаточно стати на бік України, яка стоїть поруч із нами», – заявив Аміт Сегал.

Так журналіст прокоментував неоднозначні заяви вищого російського керівництва. Замість того, щоб засудити дії терористичного угрупування ХАМАС, російські топпосадовці лише радіють, що західні країни «забудуть» про Україну

Про одночасну підтримку і України, і Ізраїлю заявив і лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл: «Хоча війна обходиться дорого, поразка коштуватиме дорожче».

Нагадаємо, що угрупування ХАМАС офіційно оголосило, що страчуватиме цивільних заручників у відповідь на удари Ізраїлю по сектору Гази та ймовірну наземну операцію на території анклаву.  У суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

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Теги: Ізраїль війна Україна

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