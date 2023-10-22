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ЗСУ відкинули росіян із західних околиць Роботиного – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ відкинули росіян із західних околиць Роботиного – ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках

Українська армія продовжує наступальні дії поблизу Бахмута та на Мелітопольському напрямку. ЗСУ відкинули росіян із західної околиці Роботиного. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмута.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Васюківки, Богданівки, Хромового та Кліщіївки та двадцять невдалих атак поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Лиману Першого у напрямку Калинового.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили понад 20 російських штурмів біля Синьківки та Іванівки, понад п'ять штурмів поблизу Надії, і 10 біля Білогорівки. Українські сили завадили російським військам просунутися поблизу Невського.

У середині-кінці вересня 2023 року російська авіація завдала потужного удару по мостах через річку Оскіл поблизу Куп’янська. Російське командування, ймовірно, має намір перешкодити українським постачанням через річку, щоб посилити наступальні операції в цьому районі.

Міністерство оборони РФ заявило, що частини російського Західного угруповання військ нібито відбили п’ять українських атак поблизу Синьківки та Сергіївки.

Український військовий оглядач заявив, що ЗСУ нещодавно просунулися на два кілометри в напрямку Орлянки (22 км на схід від Куп’янська).

Міністерство оборони Росії стверджує, що українські сили атакували в напрямку Приютного, а російський воєнкор повідомив, що війська РФ нібито просуваються на північ від Приютного.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Військовий оглядач Костянин Машовець заявив, що українські війська відкинули росіян із західної околиці Роботиного. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного.

Машовець також зазначив, що частини російського 247-го повітряно-десантного полку відступили на кілька сотень метрів у бік Новофедорівки.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили проводили механізовані штурми вздовж лінії Роботине-Новопрокопівка за допомогою до 10 танків і бойових броньованих машин.

Теги: ЗСУ війна Генштаб

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