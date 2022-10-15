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Удари окупантів по Харківщині: є жертви

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удари окупантів по Харківщині: є жертви
У результаті ворожих ударів сталися пожежі на Харківщині
фото: ДСНС

На Харківщині автомобіль підірвався на міні

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Харків та населені пункти Харківського, Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у Вовчанську пошкоджено приватний будинок, в Ізюмі неробоча будівля магазину, також пошкоджені нежитлові та господарчі споруди, сталися пожежі.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ворожих обстрілів в прикордонній громаді Харківського району загинув 66-річний мирний мешканець, в Куп'янському районі 74-річний чоловік госпіталізований з пораненням.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування території області. За добу знешкоджено 558 вибухонебезпечних предметів.

Удари окупантів по Харківщині: є жертви фото 1

«Проте мінна небезпека залишається дуже високою. В Чугуївському районі 65-річний чоловік отримав важкі поранення, наїхавши на автомобілі на ворожу міну», – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, 13 жовтня ворог інтенсивно атакував Харківщину, внаслідок чого з пораненнями госпіталізовано шестеро людей, в тому числі 16-річний хлопець.

Теги: ворог окупанти поранення розмінування Харків росія війна Харківщина

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