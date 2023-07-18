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Нічна атака на Одесу: фото наслідків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нічна атака на Одесу: фото наслідків
Наслідки нічної атаки на Одесу
фото: «Південь»

Окупанти випустили по Одесі дрони та ракети

Уночі 18 липня ворог атакував Одесу шістьма ракетами «Калібр» з Чорного моря, всі їх збили сили ППО. Внаслідок падіння уламків є пошкодження об’єктів портової інфраструктури і приватних будинків. Поранено чоловіка. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено шість «Калібрів», – йдеться у повідомленні.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук показав фото наслідків.

8 фото
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Раніше повідомлялося, що в ніч на 18 липня внаслідок ворожої атаки в Миколаєві виникла масштабна пожежа.

Нагадаємо, триває 510-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Теги: Одеса війна окупанти

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