Головна Київ Новини
search button user button menu button

Розтрощені меблі, вибиті вікна: фото наслідків нічної атаки на Київ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розтрощені меблі, вибиті вікна: фото наслідків нічної атаки на Київ
Сили протиповітряної оборони знищили приблизно десяток ворожих цілей над столицею
фото: Ян Доброносов/Facebook

Уламки дрона влучили у 25-й поверх будівлі

У ніч проти 13 липня російські загарбники атакували столицю України іранськими дронами-камікадзе Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили приблизно десяток ворожих цілей. Але уламки збитих дронів наробили лиха киянам. У мережі з’явилася фото наслідків атаки. Фото опублікував Ян Доброносов.

9 фото
На весь екран

На кадрах видно понівечені людські помешкання, розтрощені меблі, вибиті вікна, розгромлені фасади будинків.

Фотограф повідомив, що уламки дрона влучили у 25-й поверх будівлі у Дарницькому районі столиці.

Нагадаємо, уночі 13 липня у Києві пролунала серія вибухів, в області працювали сили протиповітряної оборони. Раніше повідомлялося, що в Солом’янському, Шевченківському, Дарницькому і Подільському районах зафіксовано падіння уламків. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків госпіталізовані двоє людей. Ще двом пораненим у Шевченківському районі надано медичну допомогу на місці. У Подільському районі під час гасіння пожежі в багатоквартирному житловому будинку виявлено тіло загиблого.

Теги: війна Київ обстріл безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Доступ до новин у Facebook та Instagram буде припинено у Канаді після набрання чинності Законом про онлайн-новини
Facebook та Instagram заборонять доступ до новин жителям Канади: названо причину
23 червня, 04:41
У Швеції зробили незвичні оголошення для покупців
Шведські супермаркети у незвичний спосіб висловили протест проти Росії (фото)
16 червня, 14:16
Попри шалений спротив окупантів, українські воїни роблять все можливе задля визволення української території
Контрнаступ: Залужний провів роботу у військах, які виконують найскладніші завдання на передовій (відео)
19 червня, 20:49
Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії
ЗСУ розпочали наступ на декількох напрямках одночасно і просунулися вперед
24 червня, 19:59
Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні
Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні
28 червня, 11:42
У держпідприємстві не вказали причини припинення співпраці з Левченко
Підприємство «Антонов» розірвало договір із дружиною «слуги» Торохтія
28 червня, 13:48
Телеведучий Костянтинн Грубич
Костянтин Грубич поділився зворушливою історією про свою 17-річну дочку, яка загинула
Вчора, 11:22
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника
Тривають важкі бої: Генштаб назвав «гарячі» напрямки фронту
2 липня, 19:15
Мер Львова наголосив, що він також не бачив експертів ЮНЕСКО на місці ракетного удару по історичному центрі Львова
Ракетний удар по Львову: Садовий розкритикував ЮНЕСКО за нерішучість
7 липня, 17:50

Новини

Розтрощені меблі, вибиті вікна: фото наслідків нічної атаки на Київ
Розтрощені меблі, вибиті вікна: фото наслідків нічної атаки на Київ
Рятувальники повідомили про наслідки нічної атаки на Київ (фото)
Рятувальники повідомили про наслідки нічної атаки на Київ (фото)
Влада розкрила подробиці нічної атаки на Київ
Влада розкрила подробиці нічної атаки на Київ
Атака на Київ: у Подільському районі є загиблий
Атака на Київ: у Подільському районі є загиблий
Влада показала фото наслідків нічної атаки на Київ
Влада показала фото наслідків нічної атаки на Київ
У Дарницькому районі Києва внаслідок нічної атаки постраждали двоє осіб (фото)
У Дарницькому районі Києва внаслідок нічної атаки постраждали двоє осіб (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Ярош прокоментував скандал із рапортом Маркуса
36K
Чим пахне сіре, або Як жити після вільнюського саміту
26K
Пригожин пояснив, навіщо пішов проти Путіна
14K
«Піариться на тіктоках»: сержант із бригади Маркуса «розніс» його скандальний рапорт
9950
Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото Зеленського, яке розсварило українців
7937
Влада зробила попередження українським пенсіонерам, що мешкають за кордоном

Новини

За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Сьогодні, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
Вчора, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
11 липня, 12:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту