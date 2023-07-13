Розтрощені меблі, вибиті вікна: фото наслідків нічної атаки на Київ

Уламки дрона влучили у 25-й поверх будівлі

У ніч проти 13 липня російські загарбники атакували столицю України іранськими дронами-камікадзе Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили приблизно десяток ворожих цілей. Але уламки збитих дронів наробили лиха киянам. У мережі з’явилася фото наслідків атаки. Фото опублікував Ян Доброносов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

9 фото На весь екран

















На кадрах видно понівечені людські помешкання, розтрощені меблі, вибиті вікна, розгромлені фасади будинків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Фотограф повідомив, що уламки дрона влучили у 25-й поверх будівлі у Дарницькому районі столиці.

Нагадаємо, уночі 13 липня у Києві пролунала серія вибухів, в області працювали сили протиповітряної оборони. Раніше повідомлялося, що в Солом’янському, Шевченківському, Дарницькому і Подільському районах зафіксовано падіння уламків. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків госпіталізовані двоє людей. Ще двом пораненим у Шевченківському районі надано медичну допомогу на місці. У Подільському районі під час гасіння пожежі в багатоквартирному житловому будинку виявлено тіло загиблого.