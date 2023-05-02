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Окупанти обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранена

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранена
Тільки за сьогодні російська армія відібрала життя чотирьох жителів Херсонщини, ще семеро осіб – поранені
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок ворожої атаки загинув 66-річний чоловік

Увечері 2 травня російські загарбники кілька разів обстріляли Херсонську область. Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще одна – отримала поранення. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Як зазначається, ворог атакував селище Козацьке Новокаховської громади. Через обстріл загинув 66-річний чоловік.

Крім того, російська артилерія вдарила по Дніпровському Білозерської громади. Поранення отримала 78-річна жінка. Її ушпиталено у важкому стані, лікарі борються за життя постраждалої.

«Тільки за сьогодні російська армія відібрала життя чотирьох жителів Херсонщини, ще семеро людей – поранені», – заявили в ОВА.

Нагадаємо, що 2 травня російські загарбники обстріляли Білозерську громаду Херсонської області. Під удар потрапили два села Кізомис та Велетенське. Унаслідок ворожої атаки загинув 28-річний чоловік

До слова, триває 433-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні противник завдав три ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: обстріл жінка чоловік Херсонщина окупанти

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