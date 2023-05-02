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Росіяни накрили вогнем дві громади на Херсонщині, є загиблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни накрили вогнем дві громади на Херсонщині, є загиблі
фото скріншот відео

У Білозерській громаді загинув 28-річний чоловік

Сьогодні, 2 травня, російські загарбники обстріляли Білозерську громаду Херсонської області. Під удар потрапили два села Кізомис та Велетенське. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Відомо про одного загиблого через обстріл Велетенського – це 28-річний чоловік», – розповів він.

За його даними, ще четверо людей дістали поранення, їх шпиталізували до Херсона, де лікарі надають необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.

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Теги: Херсонщина

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