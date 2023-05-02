Росіяни накрили вогнем дві громади на Херсонщині, є загиблі

У Білозерській громаді загинув 28-річний чоловік

Сьогодні, 2 травня, російські загарбники обстріляли Білозерську громаду Херсонської області. Під удар потрапили два села Кізомис та Велетенське. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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«Відомо про одного загиблого через обстріл Велетенського – це 28-річний чоловік», – розповів він.

За його даними, ще четверо людей дістали поранення, їх шпиталізували до Херсона, де лікарі надають необхідну меддопомогу.

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Нагадаємо, триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.