Білий дім повідомив про рівень радіації біля Запорізької АЕС

У США поінформували про рівень радіації біля Запорізької АЕС

Радіаційні датчики ЗАЕС продовжують надавати дані

Сполучені Штати продовжують пильно стежити за ситуацією довкола Запорізької АЕС і закликали Росію повернути станцію під повний контроль України. Про це повідомила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.



Прессекретар зазначила, що звіт Міністерства енергетики та Національного управління ядерної безпеки стверджує: радіаційні датчики продовжують надавати дані.

За її словами, у США поки не бачили жодних ознак підвищеного чи ненормального рівня радіації.

«Ми також знаємо про повідомлення щодо неналежного виконання заходів безпеки на АЕС від української влади та операторів, та вдячні за їхню відданість ядерній безпеці за важких обставин. Бої біля АЕС - це небезпечно», - сказала Карін Жан-П'єр.

Вона також закликала Росію припинити будь-які дії на чи біля Запорізької АЕС і повернути станцію під повний контроль України.

«Зі свого боку ми й надалі підтримуватимемо можливості МАГАТЕ продовжити їхній технічний мандат, щоб гарантувати ядерну безпеку України", - додала речниця Білого дому.

Нагадаємо, російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.