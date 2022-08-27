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У тимчасово окупованому Херсоні лунають вибухи (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У тимчасово окупованому Херсоні лунають вибухи (відео)
фото: кадр відео

У соцмережах повідомляють про удари по базі окупантів

У тимчасово окупованому Херсоні знову неспокійно: окрім гучних звуків, видно яскраві спалахи. Про це повідомляють місцеві пабліки в Telegram-каналах.

На опублікованому відео чути два види звуків: глухі-далекі та гучні-близькі.

Місцеві Телеграм-канали пишуть, що ймовірний приліт неподалік виправної колонії №90 у місті Херсон. Саме тут армія РФ розмістила склад боєприпасів та базу.

Колонія знаходиться у північному районі міста. 

Раніше повідомлялося, що українські бійці нанесли черговий удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. 

Перед цим стало відомо, що окупанти намагаються «залатати» Антонівський міст.

До слова, рашисти облаштовують під Херсоном плавучий міст.

Теги: Херсон вибух

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