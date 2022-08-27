У тимчасово окупованому Херсоні лунають вибухи (відео)
У соцмережах повідомляють про удари по базі окупантів
У тимчасово окупованому Херсоні знову неспокійно: окрім гучних звуків, видно яскраві спалахи. Про це повідомляють місцеві пабліки в Telegram-каналах.
На опублікованому відео чути два види звуків: глухі-далекі та гучні-близькі.
Місцеві Телеграм-канали пишуть, що ймовірний приліт неподалік виправної колонії №90 у місті Херсон. Саме тут армія РФ розмістила склад боєприпасів та базу.
Колонія знаходиться у північному районі міста.
Раніше повідомлялося, що українські бійці нанесли черговий удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні.
Перед цим стало відомо, що окупанти намагаються «залатати» Антонівський міст.
Коментарі — 0