У тимчасово окупованому Херсоні лунають вибухи (відео)

У соцмережах повідомляють про удари по базі окупантів

У тимчасово окупованому Херсоні знову неспокійно: окрім гучних звуків, видно яскраві спалахи. Про це повідомляють місцеві пабліки в Telegram-каналах.

На опублікованому відео чути два види звуків: глухі-далекі та гучні-близькі.

Місцеві Телеграм-канали пишуть, що ймовірний приліт неподалік виправної колонії №90 у місті Херсон. Саме тут армія РФ розмістила склад боєприпасів та базу.

Колонія знаходиться у північному районі міста.

Раніше повідомлялося, що українські бійці нанесли черговий удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні.

Перед цим стало відомо, що окупанти намагаються «залатати» Антонівський міст.

До слова, рашисти облаштовують під Херсоном плавучий міст.