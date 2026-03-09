Окупанти обстріляли Сумщину: є поранені (фото)

У Сумській міській територіальній громаді пошкоджено тепловоз

Пʼятеро людей отримали травми внаслідок ворожих обстрілів Сумщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

У Сумській міській територіальній громаді отримали поранення троє людей. Пошкоджено тепловоз, тролейбусну лінію, вікна торгового центру, приватні будинки, автомобіль.

Зокрема, у Новослобідській громаді отримали поранення 71 та 61-річний чоловіки, пошкоджено будинок.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки. Правоохоронці проводили огляд територій, фіксували руйнування.

До слова, у ніч на 7 березня у Києві та області прогриміла серія потужних вибухів. Окупанти завдали ударів по столиці ракетами різних типів та ударними безпілотниками.