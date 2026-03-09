Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли Сумщину: є поранені (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти обстріляли Сумщину: є поранені (фото)
На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки
фото: Національна поліція України

У Сумській міській територіальній громаді пошкоджено тепловоз

Пʼятеро людей отримали травми внаслідок ворожих обстрілів Сумщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

У Сумській міській територіальній громаді отримали поранення троє людей. Пошкоджено тепловоз, тролейбусну лінію, вікна торгового центру, приватні будинки, автомобіль.

Окупанти обстріляли Сумщину: є поранені (фото) фото 1

Зокрема, у Новослобідській громаді отримали поранення 71 та 61-річний чоловіки, пошкоджено будинок.

Окупанти обстріляли Сумщину: є поранені (фото) фото 2
Окупанти обстріляли Сумщину: є поранені (фото) фото 3

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки. Правоохоронці проводили огляд територій, фіксували руйнування.

До слова, у ніч на 7 березня у Києві та області прогриміла серія потужних вибухів. Окупанти завдали ударів по столиці ракетами різних типів та ударними безпілотниками.

Читайте також:

Теги: Національна поліція України війна Сумщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна має право знати: Зеленський про обговорення окупованих територій між США та РФ
Україна має право знати: Зеленський про обговорення окупованих територій між США та РФ
14 лютого, 05:29
Виразна перспектива вступу України до ЄС може стимулювати українців погодитися на важкі територіальні компроміси
Референдум про мир. Соціологи вирахували, які умови задовільнять українців
20 лютого, 08:12
Каха Каладзе теж «зупиняв» війни
Одіозний Каладзе розповів, як у 2008 році допомагав зупиняти війну в Грузії
16 лютого, 13:08
Bloomberg: Союзники Трампа опинилися у складному становищі через удари США по Ірану
Bloomberg: Союзники Трампа опинилися у складному становищі через удари США по Ірану
3 березня, 04:15
Зеленський заявив, що РФ не збирається зменшувати інтенсивність атак на критичну інфраструктуру
Навесні обстріли не припиняться, росіяни також готуються бити по критичній інфраструктурі – Зеленський
3 березня, 20:31
Бригади ТрО посилять артилерією, ППО та наземними роботизованими комплексами
Сирський анонсував посилення бригад територіальної оборони
5 березня, 13:30

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2026 року
Окупанти обстріляли Сумщину: є поранені (фото)
Окупанти обстріляли Сумщину: є поранені (фото)
Втрати ворога станом на 9 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 9 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 9 березня 2026
Лінія фронту станом на 8 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 8 березня 2026. Зведення Генштабу

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua